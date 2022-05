Johnny Depp affianca Jeff Beck in un concerto in Inghilterra dopo il processo

Mentre la giuria sta deliberando dopo il processo in Virginia, Johnny Depp è volato in Inghilterra comparendo a sorpresa sul palco di Jeff Beck.

In attesa di conoscere il verdetto della giuria del processo che lo vede contrapposto all'ex moglie Amber Heard, Johnny Depp è salito sul palco con Jeff Beck in un concerto a Sheffield, in Inghilterra. Beck è attualmente in tournée nel Regno Unito e l'apparizione di Depp è stata una vera sorpresa per il pubblico.

I due avevano già collaborato al brano del 2020 Isolation e Johnny Depp si è unito a Beck per eseguire il brano dal vivo, così come le cover di What's Going On? di Marvin Gaye e Little Wing di Jimi Hendrix.

Da settimane Depp è al centro di un processo per diffamazione che coinvolge la sua ex moglie, Amber Heard. Ma mentre aspetta che la giuria giunga al verdetto in Virginia (le deliberazioni sono iniziate ufficialmente venerdì scorso), torna al suo antico amore, il rock.

Sfoggiando un cappellino unito a una bandana e una camicia di flanella bianca e nera sul palco, Johnny Depp si è esibito con la sua chitarra accompagnando l'amico e chitarrista Jeff Beck.

Depp ha citato in giudizio Amber Heard per diffamazione, chiedendo un risarcimento di 50 milioni di dollari, per un editoriale del Washington Post del 2018 in cui viene accusato di abusi domestici. Sebbene il pezzo non menzioni mai Depp per nome, i suoi avvocati hanno sostenuto che i riferimenti a lui sono chiari e hanno danneggiato la sua carriera e reputazione.

Johnny Depp sostiene che Amber Heard lo ha colpito durante la loro luna di miele

Amber Heard ha intentato una controquerela da 100 milioni di dollari, sostenendo che Depp e il suo team legale l'hanno diffamata definendo le sue accuse una bufala e orchestrando una "campagna diffamatoria" che l'ha dipinta come una bugiarda.

Domenica sera a Sheffield, però, l'unica protagonista è stata la musica e ieri Johnny Depp ha fatto il bis affiancando Jeff Beck alla Royal Albert Hall di Londra. L'attore e musicista è membro della rock band Hollywood Vampires insieme a Joe Perry e Alice Cooper.