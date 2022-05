Johnny Depp sostiene che Amber Heard lo ha colpito durante la loro luna di miele

Johnny Depp ha affermato che durante la sua luna di miele con Amber Heard nel 2015, quando i due hanno preso l'Orient Express da Bangkok a Singapore, l'attrice lo ha colpito in faccia durante un litigio. Alla corte sono state mostrate diverse immagini in cui l'attore sembra avere un occhio nero, come confermato dallo stesso Depp.

"Ci sono stati momenti in cui è stato molto piacevole, molto bello", ha dichiarato Johnny a proposito del viaggio. "E poi c'erano volte in cui... qualcosa diventava insoddisfacente per lei, e iniziava a sfogarsi, litigavamo e alla fine mi prendeva a botte..."

"Dopo finiva tutto... e anche in quel caso fu così, mi colpì in faccia, poi le cose si aggiustarono e andammo a cena", ha continuato la star. Quando gli è stato chiesto come si fosse procurato l'occhio nero mostrato nella foto con gli chef del treno del vagone ristorante dell'Orient Express, l'attore ha risposto: "La signora Heard mi ha colpito".

Durante la sua testimonianza la scorsa settimana, Amber Heard ha detto che Johnny Depp l'ha aggredita durante la luna di miele: "Era una piccola carrozza con cuccetta e c'erano due letti, uno su ciascun lato. Mi teneva contro il muro mentre era in piedi sul pavimento tra i letti, e io cercavo di togliermi le sue braccia dal collo Mi stava strangolando."