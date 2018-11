Johnny Depp ha preparato il ruolo di Jack Sparrow surriscaldandosi il cervello in sauna!

Come abbiamo appreso giorni fa, Johnny Depp non sarà più Jack Sparrow. Dopo cinque film, Disney ha intenzione di realizzare un reboot del franchise piratesco con volti nuovi, liberandosi tra l'altro della presenza scomoda di Depp e dei guai personali che hanno tormentato l'attore di recente.

La figura di Johnny Depp rimarrà per sempre legata al personaggio di Jack Sparrow, pirata ambiguo e pasticcione dalle inconfondibili movenze e dal look eccessivo. Di recente Johnny Depp ha svelato in un'intervista il segreto che gli ha permesso di creare un personaggio capace di imprimersi nella mente e nel cuore del pubblico. A quanto pare l'attore avrebbe dato vita a Jack Sparrow dopo aver passato molto tempo... in sauna.

"Capitan Jack Sparrow è nato in una sauna, la mia sauna. Mi sono immaginato questo tizio che ha passato tutta la sua vita in alto mare, e probabilmente ha dovuto sopportare il caldo, caldo che gli ha surriscaldato il cervello. Così me ne sono stato seduto nella sauna fin quanto sono riuscito a resistere, finché il calore non ha iniziato a influenzare il mio cervello. Era molto, molto caldo, e anche il mio cervello lo era. Mentre ero lì, a una temperatura talmente alta da rendere impossibile ogni movimento, se provi a muoverti il calore rischia di ucciderti. Così ho interpretato Jack come se avesse il cervello cotto dal calore. E i postumi della sauna mi hanno aiutato a muovermi come se fossi sempre su una nave".

Al momento Johnny Depp si trova in Marocco per le riprese di Waiting for the Barbarians, adattamento del pluripremiato romanzo Aspettando i Barbari. Nel cast Robert Pattinson, Mark Rylance e Gana Bayarsaikhan.

