Johnny Depp produttore e protagonista del film Il Maestro e Margherita, tratto dal libro di Bulgakov

Johnny Depp sarà protagonista e produttore del film tratto dal romanzo Il Maestro e Margherita, scritto da Mikhail Bulgakov.

Il progetto, attualmente privo di un regista, sarà realizzato grazie alla casa di produzione dell'attore, IN.2 Film, in collaborazione con Svetlana Dali e Grace Loh, già nel team di Jeanne du Barry.

Cosa racconta Il Maestro e Margherita

Le riprese del lungometraggio dovrebbero iniziare verso la fine del 2026, anche se per ora non sono stati condivisi i dettagli relativi alla possibile data di uscita nelle sale.

Bulgakov ha scritto Il Maestro e Margherita tra il 1928 e il 1940 e l'opera è stata poi pubblicata tra il 1966 e il 1967.

Al centro della storia c'è una visita del diavolo a Mosca, capitale dell'URSS che è il primo stato al mondo dichiaratamente ateo, e ciò che accade a Gerusalemme all'epoca di Ponzio Pilato.

Il terzo elemento alla base della narrazione è la storia d'amore tra uno scrittore in crisi e la sua amante, Margherita, pronta a tutto pur di salvare l'uomo dal regime totalitario.

La sinossi del film che vedrà impegnato Johnny Depp sostiene che il racconto è pieno di immaginazione, umorismo dark, energia, profondità filosofica e ribellione spirituale. L'opera letteraria, secondo i produttori, continua a essere rilevante anche nella società contemporanea e senza tempo, ricordando il potere dell'arte.

I futuri progetti di Depp

L'attore, prossimamente, sarà protagonista anche di una nuova versione del classico Canto di Natale, scritto da Charles Dickens. La star avrà la parte di Scrooge, il burbero che riscopre il vero valore della vita grazie alla visita dei fantasmi del Natale.

Nel cast di Ebenezer, che sarà diretto da Ti West, ci saranno anche Andrea Riseborough, Ian McKellen e Tramell Tillman.

La sceneggiatura è firmata da Nathaniel Halpern, mentre Emma Watts fa parte del team di produttori.

Per ora, invece, non è stato confermato il ritorno di Johnny nel franchise di Pirati dei Caraibi, nonostante il produttore Jerry Bruckheimer lo vorrebbe di nuovo sul set nei panni dell'iconico Jack Sparrow.