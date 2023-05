Johnny Depp infortunato: gli Hollywood Vampires posticipano il tour

Gli Hollywood Vampires - il supergruppo composto da Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry degli Aerosmith - hanno rinviato tre date del tour nordamericano in programma questa settimana a causa di un infortunio alla caviglia subito da Depp.

I concerti, originariamente fissati per il 30 maggio, 31 maggio e 1 giugno rispettivamente a Manchester (New Hampshire), Boston e Bethel (New York), sono stati riprogrammati per la fine di luglio, secondo un annuncio della band.

"Siamo spiacenti di comunicare che gli Hollywood Vampires riprogrammeranno le tre date del tour negli Stati Uniti la prossima settimana", afferma la band sui suoi account social media. "Johnny ha subito un doloroso infortunio alla caviglia e il medico gli ha consigliato di non viaggiare. È sconvolto da questa situazione, ma non vede l'ora di riposare per permettere a tutti e quattro i Vampire di dare il meglio di sé nel tour in Europa". (Oltre a Cooper, Depp e Perry, la band comprende il chitarrista e bassista Tommy Henriksen).

Animali Fantastici: Mads Mikkelsen non esclude un ritorno di Johnny Depp

Johnny Depp è tornato sulla scena cinematografica all'ultimo Festival di Cannes dove ha presentato il film Jeanne Du Barry - La favorita del re di Maïwenn. Prossimamente sarà alla regia di un film su Modigliani con Al Pacino e Riccardo Scamarcio.