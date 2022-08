Johnny Depp torna alla regia con il film Modigliani, prodotto da Al Pacino

Johnny Depp si metterà alla prova come regista in occasione del film Modigliani, un progetto biografico sull'artista italiano che avrà tra i suoi produttori anche Al Pacino.

Alla base del lungometraggio ci sarà lo spettacolo teatrale firmato da Dennis McIntyre.

Jerzy e Mary Kromolowski hanno scritto la sceneggiatura di Modigliani che Johnny Depp porterà sul grande schermo, ritornando così dietro la macchina da presa dopo Il coraggioso, arrivato nelle sale nel 1997.

La storia sarà ambientata nella Parigi del 1916 e avrà al centro la vita dell'artista, considerato a lungo un fallimento commerciale e dal punto di vista della critica. Il lungometraggio seguirà Amedeo Modigliani durante 48 ore ricche di eventi e problemi che porteranno a una svolta nella sua vita, dando forma alla sua reputazione come leggenda nel mondo dell'arte.

Johnny Depp ha dichiarato in un comunicato: "La saga della vita del Signor Modigliani è una che sono incredibilmente onorato e davvero orgoglioso di portare sullo schermo. La sua vita è stata all'insegna delle difficoltà, ma eventualmente anche del trionfo, è una storia universalmente umana in cui tutti gli spettatori possono identificarsi".

Nel team della produzione ci saranno anche Al Pacino e Barry Navidi, che hanno già collaborato in occasione di film come Il Mercante di Venezia e Wilde Salomé.

Navidi ha aggiunto: "Questo progetto è molto vicino al mio cuore e a quello di Al che mi ha introdotto allo spettacolo Modigliani molti anni fa, facendomene innamorare. Questa è una fetta della vita di Modigliani e non una biografia. Lavorare di nuovo con Johnny è stato un mio sogno, è un vero artista con una visione fantastica per portare questa storia grandiosa sullo schermo".

Recentemente l'attore è stato impegnato sul set del film Jeanne du Berry, in cui interpreta Luigi XV, diretto e interpretato da Maiwenn.