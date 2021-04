Johnny Depp: suo figlio Jack ha 19 anni ed è il suo sosia (FOTO)

Una nuova foto mostra il figlio di Johnny Depp immerso in un prato pieno di fiori a Hollywood. A differenza della più nota Lily-Rose Depp, Jack Depp è rimasto nell'anonimato per molto tempo ed è pressoché sconosciuto. La foto, che potete vedere qui sotto, mette in risalto la somiglianza tra Jack e suo padre Johnny Depp, ma anche sua madre Vanessa Paradis.

Come riportato dal Daily Mail, un fan account ha postato la fotografia di Jack Depp, figlio di Johnny Depp, su Instagram. Lo scatto ritrae il ragazzo di 19 anni nel bel mezzo di un prato pieno di fiori a Hollywood. Jack indossa una maglietta gialla e alza le mani al cielo. Non si sa con certezza quando sia stata scattata la foto (presumibilmente a novembre). Jack Depp è il figlio di Johnny Depp e Vanessa Paradis e il fratello di Lily-Rose Depp, ben più nota di lui.

Il ragazzo non sembra essere interessato a seguire le orme dei genitori e della sorella e, piuttosto, preferirebbe rimanere nell'anonimato. In occasione di un'intervista con The Philippine Daily Inquirer, Johnny Depp ha descritto suo figlio in questo modo: "Jack, il mio ragazzo, è sempre stato un abile disegnatore. Non ha mai mostrato interesse a diventare attore. Però sa disegnare e suonare davvero molto bene!". Il ragazzo è stato visto più volte a Parigi insieme a sua mamma e, in occasione del suo 18esimo compleanno ad aprile 2020, sua sorella ha condiviso una foto che la ritrae insieme a lui da piccola e ha scritto: "Il mio piccolo Jackie ha fatto 18 anni. Il mio fratellino, il mio cuore e la mia anima. Tanti auguri. Ti voglio un sacco di bene!".

Durante la sua partecipazione virtuale a The Drew Barrymore Show, Lily-Rose Depp ha raccontato quali siano gli insegnamenti migliori che ha ricevuto da mamma e papà e ha sottolineato l'importanza della privacy. Lo scorso novembre, Johnny Depp ha rinunciato al suo ruolo di Gellert Grindelwald nel franchise di Animali Fantastici e si è trovato coinvolto in una serie di processi contro Amber Heard e The Sun.

A marzo, Johnny Depp ha perso il ricorso in appello contro The Sun che, per riportare i suoi alterchi contro Amber Heard, lo aveva definito come un "picchiatore di mogli". Nel frattempo, l'attore è ancora in causa contro la sua ex moglie anche negli Stati Uniti per una cifra di circa 50 milioni di dollari. Il processo avrà inizio il 3 maggio prossimo in Virginia.