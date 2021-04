Lily-Rose Depp svela gli insegnamenti di Johnny Depp sui pericoli della fama

Lily-Rose Depp ritiene che la privacy sia un elemento fondamentale nella vita di ognuno e ha ringraziato i suoi genitori, Johnny Depp e Vanessa Paradis, per i loro insegnamenti, anche per quanto riguarda i pericoli della fama. L'attrice ne ha parlato in occasione della sua partecipazione virtuale a The Drew Barrymore Show.

La giovane Lily-Rose Depp ha insistito molto sull'importanza della privacy nella sua vita: "Essere cresciuta in una famiglia come la mia mi ha fatto comprendere l'importanza della privacy. Credo che sia necessario cosa lasciar trasparire e cosa, invece, comunicare a tutti. Si tratta di bilanciare aspetti privati e aspetti che possono essere resi pubblici. Questo aspetto è molto importante per me ed è un qualcosa che voglio sia presente nella mia carriera".

In occasione della sua partecipazione allo show di Drew Barrymore, l'attrice non ha discusso soltanto di privacy ma anche del concetto di fama e ha dichiarato: "Io e mio papà Johnny Depp crediamo che la fama sia l'aspetto pericoloso e collaterale di ciò che amiamo fare. Posso parlare a nome di entrambi e dire che io e lui amiamo davvero il nostro lavoro. Siamo appassionati e ringraziamo ogni giorno di poterci alzare e pensare alla recitazione".

Certo, è impossibile credere che le cose possano sempre andare bene. A volte i cali sono fisiologici e di questo ne è consapevole anche Lily-Rose Depp, che ha detto: "Non si può essere sempre perfetti. Credo sia importante evitare di prendersi costantemente sul serio e mantenere la testa sulle spalle. Bisogna sempre interrogarsi su ciò che si sta facendo e chiedersi se sia possibile migliorare o meno".