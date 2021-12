Johnny Depp: un ex musicista della sua band contro Amber Heard: “Gli ha rovinato la vita”

Un membro dei Kids, band in cui Johnny Depp militava come chitarrista negli anni '80, ha attaccato Amber Heard nel documentario di Discovery+ sul loro divorzio accusando l'attrice di avergli rovinato la vita.

Un musicista, ex compagno di band di Johnny Depp, ha attaccato duramente la sua ex moglie Amber Heard affermando che avrebbe rovinato la vita all'attore.

Johnny Depp in una foto della Festa del Cinema di Roma 2021

Secondo Bill "Beano" Hanti, vecchio compagno di band di Johnny Depp in The Kids, Amber Heard "avrebbe rovinato la sua carriera".

Bill "Beano" Hanti, che faceva parte di una band chiamata The Kids con Depp negli anni '80, ha espresso la sua animosità nei confronti dell'ex moglie del divo nel corso di un'intervista per il nuovo documentario in due parti Johnny vs Amber, disponibile dal 18 dicembre su Discovery+.

Johnny Depp e Bill Hanti sono stati amici da quando la star della saga dei Pirati dei Caraibi aveva 17 anni e si era unito alla band The Kids come chitarrista, prima di decidere di dedicarsi alla recitazione.

"Aveva qualcosa di speciale con Vanessa e l'ha mandato a puttane", ha detto Banti riferendosi a Vanessa Paradis, la compagna di Depp e madre dei suoi due figli, definendola "una bella anima".

Amber Heard, d'altra parte, avrebbe fatto impazzire Johnny Depp, secondo lui.

"Lo ha visto arrivare", ha spiegato Bill facendo riferimento al film girato insieme da Amber Heard e Johnny Depp, The Rum Diary. "Le è stata data la possibilità di far parte di quel film e ne ha approfittato. In realtà gli ha rovinato la vita. e gli ha rovinato la carriera. Di conseguenza ha perso i suoi amici".

Hanti specifica che Johnny Depp lo considera "uno di famiglia. Ma lei gli è entrata nella testa al punto da spingerlo a bere e drogarsi fino a distruggersi".