Cara Delevingne conferma la relazione con Amber Heard durante il divorzio da Johnny Depp

Sulla separazione di Johnny Depp e Amber Heard si è detto di tutto e di più e la vicenda è stata al centro delle cronache per mesi durante il suo svolgimento. Ora arrivano le parole di Cara Delevigne a riportare l'attenzione su quanto accaduto: la supermodella e attrice, infatti, ha confermato una volta per tutte di aver avuto una relazione con Amber Heard.

Il rumor girava insistentemente già all'epoca dei fatti, ma Delevigne - ospite di The Louis Theroux Podcast - sposta il legame sentimentale con la collega a un momento successivo alla rottura dell'attrice di Aquaman con Johnny Depp.

Cara Delevingne, il legame con Amber Heard durante il divorzio da Johnny Depp

Amber Heard e Johnny Depp

Nel corso dell'intervista, il giornalista britannico Louis Theroux ha affrontato direttamente con Cara Delevingne il tema del suo rapporto con Amber Heard durante il periodo del divorzio da Johnny Depp, citando le voci secondo cui l'attore sarebbe stato molto turbato dall'idea che la moglie potesse avere una relazione con lei. La risposta dell'interprete di Suicide Squad è stata prudente, ma non evasiva.

Delevingne ha infatti spiegato che il rapporto con Amber Heard era nato anche grazie a London Fields, film in cui entrambe erano coinvolte e a cui partecipava anche Depp. In quel momento specifico però, ha chiarito, "non stava succedendo niente" aggiungendo però che la situazione sarebbe cambiata più avanti, dopo la fine del matrimonio.

Quando Theroux le ha chiesto di essere più precisa, Delevingne ha ammesso che lei e Amber Heard "sono state molto vicine per molto tempo" e che, nel periodo del divorzio, erano "coinvolte". L'attrice ha poi aggiunto che Heard frequentava anche altre persone. A quel punto il conduttore ha citato Elon Musk e Delevingne ha risposto con un laconico: "Ecco, appunto".

Una frase breve che riaccende l'interesse su una storia personale spesso finita tra le pagine di gossip. I due si erano sposati nel 2015, avevano annunciato la separazione l'anno successivo e nel 2022 erano tornati al centro dell'attenzione con il processo per diffamazione seguito a livello globale.

Hollywood e le pressioni sulla sua sessualità

Cara Delevigne

L'intervista non si è fermata al capitolo Amber Heard. Nel podcast Cara Delevingne ha parlato anche del suo rapporto con il matrimonio, della propria identità e di alcuni episodi che hanno segnato il suo percorso nell'industria dello spettacolo. Tra questi, un ricordo legato a Harvey Weinstein, che le avrebbe chiesto se fosse lesbica e l'avrebbe messa in guardia dal vivere pubblicamente una relazione con una donna.

Secondo il racconto dell'attrice, quelle parole ebbero un peso reale, tangibile, per lei: "Gli ho creduto, l'ho presa molto sul serio", ha spiegato. Oggi, però, il suo sguardo è diverso. L'attrice ha raccontato di aver capito molto presto la propria sessualità, già intorno agli undici anni, anche se all'epoca non aveva gli strumenti per definirla con chiarezza.

Diventata famosa prima sulle passerelle e poi al cinema, tra Paper Towns, Suicide Squad e American Horror Story, Delevingne rivendica oggi con orgoglio la propria identità. E la sua intervista con Theroux, più che un semplice ritorno su vecchi rumor, sembra il tentativo di riprendere il controllo di una narrazione rimasta a lungo alla mercé della stampa scandalistica.