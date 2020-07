Johnny Depp, Amber Heard svela: "Spinse Kate Moss dalle scale, voleva fare lo stesso con mia sorella"

L'ex moglie di Johnny Depp, Amber Heard ha raccontato in tribunale di quando l'attore tentò di spingere sua sorella giù dalle scale: 'Ricordai che lo aveva già fatto con Kate Moss, la sua ex fidanzata'

Anche la sorella di Amber Heard vittima di Johnny Depp: l'ex moglie dell'attore ha raccontato in tribunale di quella volta che la star dei Pirati dei Caraibi tentò di spingere giù dalle scale sua sorella, come aveva fatto con Kate Moss, ma riuscì a fermarlo con un pugno.

Amber Heard è stata convocata a Londra per testimoniare nella causa di Johnny Depp contro il magazine scandalistico The Sun e svela nuovi dettagli sul suo travagliato matrimonio con il divo. L'attrice, che Depp incontrò sul set di The Rum Diary e sposò nel 2015 per poi divorziare nel 2017, ha smentito alla corte di essersi inventata le accuse di violenza domestica e ha aggiunto che la prima volta che lo ha colpito è stata dopo "anni di abusi", e per difendere sua sorella.

"Non dimenticherò mai quell'episodio" - ha raccontato Amber Heard parlando di sua sorella Whitney - "Stava per spingerla giù dalle scale e un istante prima che accadesse, mi sono ricordata che avevo sentito che aveva fatto la stessa cosa con una ex fidanzata, credo fosse Kate Moss." Johnny Depp e Kate Moss si frequentarono negli anni '90. Uno degli avvocati di Depp, Eleanor Laws, ha chiesto perché Heard non aveva fatto menzione delle accuse su Kate Moss e lei ha risposto: "Non ho avuto tempo, spazio e energie per elencare ogni pensiero che mi attraversava la mente."

Nel corso della sua testimonianza durante la causa tra Johnny Depp e l'editore di The Sun, la News Group Newspapers e l'editore esecutivo del magazine, Dan Wotton, causa per diffamazione relativa ad un articolo in cui Depp veniva definito un "picchiatore di mogli", il divo ha smentito categoricamente di aver abusato di Amber Heard ed era presente durante la deposizione di lei.

Amber Heard ha commentato il video nel quale appare insieme a James Franco, uno dei suoi (tanti) presunti amanti, ha raccontato e approfondito altri episodi di abusi, tra cui tre giorni da incubo vissuti durante un viaggio in Australia. Amber Heard ha detto inoltre che Johnny Depp ha una seconda personalità che lui chiama "Il Mostro" e sulla quale scarica le responsabilità delle sue azioni più turpi. L'attrice ha anche negato di aver sposato Depp per interesse, affermando in modo poco convincente che prima di sposare il divo non aveva mai visto nessuno dei suoi film.