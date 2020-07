Amber Heard, James Franco e il video dell'incontro: "Lui vide cosa mi aveva fatto Johnny Depp"

Amber Heard e James Franco si incontrano in ascensore dopo la lite tra l'attrice e il suo ex marito Johnny Depp. L'attrice ha ammesso che è Franco l'uomo che si vede nel video registrato dalle telecamere di sorveglianza che sono state mostrate in aula durante la causa tra la star dei Pirati dei Caraibi e il tabloid The Sun.

Nel video, registrato dalle telecamere di sicurezza collocate nell'ascensore dell'appartamento di Los Angeles in cui vivevano Amber Heard e Johnny Depp, si vede la Heard entrare nel vano ascensore che porta gli ospiti dal parcheggio interno all'abitazione. L'attrice è scalza, ha i lunghi capelli scompigliati, si sistema il cappotto e poi esce, per poi rientrare qualche minuto dopo con un ospite, che è James Franco. I due sembrano essere a conoscenza del fatto che ci sia una telecamera e nascondono volutamente il viso, soprattutto Franco, che indossa un cappello da baseball e uno zaino e si posiziona dando le spalle all'obiettivo. A quel punto la Heard si avvicina a Franco muovendosi all'indietro, mentre Franco continua a tenere la testa abbassata. I due scambiano qualche parola e poi escono dall'ascensore per entrare nell'appartamento in cui vivevano Depp e la ex moglie.

Venezia 2015: Amber Heard e Johnny Depp sul red carpet di The Danish Girl

In aula, Amber Heard ha ammesso di aver incontrato James Franco e che è lui l'uomo che entra insieme a lei in ascensore. Johnny Depp ha accusato Amber Heard di averlo tradito con James Franco, Leonardo DiCaprio, Elon Musk e altri personaggi celebri. L'attrice ha ammesso che Franco è venuto a farle visita dopo le undici di sera e che lei aveva un'escoriazione sul viso, che le aveva fatto Depp durante una lite. Quando le è stato fatto notare che nel video lei e Franco cercano di nascondere il viso davanti alla telecamera, lei ha risposto: "Stavamo parlando. Lui mi stava dicendo: "Oh mio Dio, cosa ti è successo?" L'ho fatto entrare, ha visto la mia faccia e ha detto "Ma che ca..o"

Durante la sua testimonianza in aula, Amber Heard ha detto che Johnny Depp ha una seconda personalità che lui chiama Il Mostro. L'ex marito sarebbe una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hide, che l'avrebbe picchiata, insultata, e l'avrebbe persino tenuta "in ostaggio" durante un viaggio di tre giorni in Australia, nel periodo in cui lui era impegnato con le riprese dell'ultimo film dei Pirati dei Caraibi. Anche lui accusa l'ex moglie di abusi e violenze: uno degli episodi approfonditi durante la causa, che già aveva fatto scalpore tempo fa, è quello in cui Amber Heard avrebbe sporcato di feci il letto che condivideva con Johnny Depp. Accuse che lei nelle ultime ore ha respinto con fermezza escludendo anche che a compiere il misfatto sia stato uno dei suoi amici.