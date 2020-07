Johnny Depp: "Amber Heard mi ha preso a pugni dopo aver scoperto che avevo perso 650 milioni"

Johnny Depp ha ricostruito l'aggressione subita da parte della ex moglie quando lei ha scoperto che l'attore aveva perso 650 milioni per cattiva gestione delle sue finanze.

Johnny Depp ha concluso la sua deposizione presso la Royal Count of Justice di Londra svelando che, dopo aver scoperto che aveva perso 650 milioni, Amber Heard lo avrebbe aggredito di notte prendendolo a pugni.

Johnny Depp e Amber Heard

Nel quinto e ultimo giorno di fronte alla corte in veste di testimone, Johnny Depp ha accusato l'ex moglie Amber Heard di averlo aggredito con un pugno fortissimo la notte in cui ha appreso che lui aveva perso 650 milioni di dollari.

La star della saga dei Pirati dei Caraibi ha deciso di citare la proprietà del Sun per difendere la propria reputazione dopo che il giornale inglese lo avrebbe definito "picchiatore di mogli" in un articolo del 2018. L'avvocato del giornale avrebbe riferito di 14 attacchi mossi da Depp contro l'ex moglie sotto l'effetto di alcool e droghe, ma il divo ha respinto le accuse al mittente specificando che si tratterebbe solo di bugie e ha accusato la Heard di averlo aggredito il giorno del trentesimo compleanno dell'attrice, nel 2016, quando Depp aveva fatto tardi a un incontro con i suoi consulenti finanziari.

Nell'incontro in questione Depp ha appreso di aver perso 650 milioni per colpa dei suoi ex manager e in più doveva pagare oltre 100 milioni di tasse inevase in 17 anni. Secondo Johnny Depp, Amber Heard lo avrebbe accusato di averla resa ridicola di fronte ai suoi amici e lo avrebbe aggredito mentre stava leggendo a letto con un pugno fortissimo.

Johnny Depp: "Amber Heard mi disse che James Franco è un violentatore"

Davanti alla corte, Johnny Depp ha commentato la trascrizione di una conversazione avuta con l'ex moglie nel 2016 in cui lei ammetterebbe l'aggressione esclamando:

"Anche se faccio parte di un fight club segreto ... o se progetto di farlo da tre anni, nessuno ci crederà." Il divo ha specificato che secondo lui quella suonava come una confessione indiretta. "Sembra che le cose di cui mi abbia accusato siano le cose che lei ha fatto a me" ha concluso.