Johnny Depp: "Amber Heard mi disse che James Franco è un violentatore"

Johnny Depp ha parlato in tribunale di James Franco sostenendo che Amber Heard lo aveva descritto come un "violentatore".

Johnny Depp, mentre testimoniava in tribunale nell'ambito della sua causa per diffamazione contro The Sun, ha parlato di James Franco sostenendo che l'ex moglie Amber Heard lo avesse definito un "violentatore".

L'attore ha parlato del collega in modo piuttosto negativo riportando le parole dell'ex moglie dopo alcune esperienze sul set.

James Franco è da tempo coinvolto nei problemi legati al divorzio di Johnny Depp e Amber Heard per aver trascorso del tempo con la star di Aquaman nel periodo in cui l'attrice sostiene di essere stata aggredita dall'ex marito.

L'attore ora è stato al centro della testimonianza di Depp che in tribunale ha ricordato come non fosse felice della frequentazione tra la moglie e Franco, con cui Amber aveva recitato nel film Pineapple Express prima di conoscere Johnny nel 2011.

Il protagonista della saga I pirati dei Caraibi ha ora dichiarato: "Mi aveva detto molte cose che erano davvero, davvere negative nei confronti del signor Franco, che aveva provato a baciarla e aveva fatto degli approcci sessuali nei suoi confronti durante la lavorazione del film precedente in cui avevano recitato. Mi aveva detto che era un maniaco e un violentatore. Ha detto che era stato piuttosto aggressivo nelle sue avance nei suoi confronti".

Johnny ha voluto chiarire che Amber non aveva subito violenza, ma aveva usato quel termine: "A un certo punto era stata costretta a fuggire perché non la smetteva di tentare l'approccio con lei, ha provato la sensazione che fosse un maniaco e un violentatore, quindi ho detto un violentatore".

James Franco potrebbe essere chiamato a testimoniare in tribunale per raccontare cosa aveva visto nel periodo trascorso insieme ad Amber Heard, tuttavia per ora non c'è alcuna certezza riguardante una sua apparizione davanti al giudice.