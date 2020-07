Johnny Depp rivela: "Ho perso 650 milioni di dollari"

Johnny Depp ha svelato di essere arrivato in ritardo a un party in onore di Amber Heard dopo aver scoperto di aver perso 650 milioni di dollari.

Johnny Depp ha rivelato di aver perso 650 milioni di dollari a causa di una cattiva gestione economica dei suoi guadagni e del mancato pagamento delle tasse. La complicata situazione economica sarebbe stata la causa del suo arrivo in ritardo alla festa organizzata per il trentesimo compleanno di Amber Heard, all'epoca sua moglie.

La star della saga I Pirati dei Caraibi, durante il processo contro l'editore di The Sun per colpa di un articolo in cui si sosteneva avesse picchiato la moglie, ha infatti risposto alle domande relative al 21 aprile 2016.

Johnny Depp ha raccontato che era arrivato in ritardo al party organizzato in onore di Amber Heard a Los Angeles a causa di un incontro con Edward White, durante il quale gli era stato detto che le sue finanze erano in uno "stato disastroso".

L'attore aveva scoperto di aver perso 650 milioni di dollari a causa di una pessima gestione dei suoi guadagni e del mancato pagamento delle tasse per 17 anni, situazione che lo aveva messo in difficoltà e obbligato a pagare oltre 100 milioni in arretrati.

Amber aveva dichiarato che l'ex marito era stato violento nei suoi confronti dopo la fine della festa, ma Johnny ha invece replicato che era stata lei a dargli un pugno mentre stava leggendo a letto.

Nella giornata di oggi, inoltre, l'assistente di Johnny, Stephen Deuters, ha sostenuto di non aver assistito a nessun momento violento a bordo del jet privato che nel maggio 2014 stava portato gli ex coniugi da Boston a Los Angeles. L'attrice sostiene di aver ricevuto un calcio sulla schiena, ma Deuters ha dichiarato che Johnny era molto tranquillo e stava disegnando e dipingendo durante il viaggio, probabilmente sotto l'effetto degli oppiacei che causano anche degli stati di grande rilassamento. L'assistente sostiene che l'attore abbia cercato in modo divertito di dare una pacca sul fondoschiena della moglie con la scarpa, ma che non c'era stato alcun contatto.