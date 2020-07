Johnny Depp contro Amber Heard: "È entrata nella mia vita per prendere ciò che aveva valore e distruggerlo"

Si è aperto ieri a Londra il processo che vede Johnny Depp schierato contro il Sun e contro l'ex moglie Amber Heard, colpevoli di calunnia per averlo accusato di violenza domestica.

Johnny Depp e Amber Heard sono arrivati alla Royal Courts of Justice di Londra, entrambi accompagnati dai propri avvocati, elegantissimi e col volto coperto da foulard. Il primo a testimoniare è stato proprio Johnny Depp, che ha citato per diffamazione il News Group Newspapers, che possiede il Sun, e il suo direttore esecutivo Dan Wootton.

Come ha affermato il suo avvocato David Sherborne in un comunicato stampa, Johnny Depp "non è né è mai stato un picchiatore di mogli". Secondo l'attore è sempre stata Amber Heard "a dare il via alle aggressioni fisiche, a colpirlo o dargli pugni. Lei è la violenta, non lui."_

Come riferisce Variety, sul banco dei testimoni Johnny Depp ha dichiarato che l'ex moglie "ha dichiarato al mondo intero che temeva per la sua incolumità, che io ero questo orribile mostro. Ma non è la verità." L'attore, pur ammettendo di aver fatto uso di svariate droghe in passato, ha negato di aver perso il controllo: "Non è come Dottor Jeckyll e Mister Hyde. Durante le liti, quando la situazione diventava pesante, ero solito ritirarmi nel mio angolino... per evitare che le cose sfuggissero di mano".

Interrogato sull'arresto avvenuto a New York a seguito dei danni provocati in un camera d'hotel, Johnny Depp ha negato di aver problemi con al gestione della rabbia: "Ero arrabbiato, ma questo non significa che abbia un problema di gestione della rabbia".

La star della saga dei Pirati dei Caraibi si è poi soffermata sulla personalità dell'ex moglie Amber Heard definendola "una calcolata personalità borderline; è una sociopatica, è narcisista, ed è completamente disonesta a livello emotivo. Oggi sono convinto che sia entrata nella mia vita per portarmi via tutto ciò che aveva valore e distruggerne i resti".