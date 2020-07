Johnny Depp, Amber Heard nega di averlo sposato per soldi: "Non avevo mai visto i suoi film"

Amber Heard nega le accuse di Johnny Depp rivoltele secondo cui lo ha sposato per soldi e per fare carriera, l'attrice ha perfino ammesso di non aver mai visto i suoi film.

Amber Heard ha negato di aver sposato Johnny Depp per soldi o per il suo successo ammettendo di non aver mai visto i film dell'attore prima dell'incontro sul set di The Rum Diary.

Berlino 2020: uno scatto di Johnny Depp al photocall di Minamata

Nel corso del procedimento legale che li vede contrapposti presso la Royal Court of Justice di Londra, Johnny Depp ha ricostruito il rapporto con l'attrice nella testimonianza in cui nega le violenze domestiche che gli sono state attribuite ammettendo di essere convinto che quello di Amber Heard era un piano per mettersi con lui e conquistare così fama e denaro:

"Era bella, sembrava incredibilmente interessata a me e al mio lavoro e ci sono caduto. Mi ha conquistato con quello che credevo fosse amore. Ci ho messo del tempo a capire che aveva un programma, voleva sposarmi per fare carriera e beneficiare dei miei soldi, e sapeva come fare."

Amber Heard, 23 anni più giovane di Johnny Depp, ha negato queste accuse nel corso della sua testimonianza in cui ha affermato: "Per quanto riguarda quella che Johnny ha definito la mia 'agenda' per convincerlo a sposarsi con me per fare carriera, è falso. Sono sempre stata indipendente finanziariamente per tutto il tempo che siamo stati insieme e tutto il ricavato dell'accordo di divorzio è stato donato in beneficenza. Anzi, il mio desiderio di rimanere indipendente a livello finanziario è stato uno dei motivi di scontro durante la nostra relazione."

Amber Heard, James Franco e il video dell'incontro: "Lui vide cosa mi aveva fatto Johnny Depp"

La Heard ha addirittura dichiarato di non aver mai visto i film di Johnny Depp spiegando:

"non è vero che gli ho detto che ammiravo i suoi film all'inizio della nostra relazione. Gli ho detto fin dall'inizio che non li avevo visti, anzi, ci scherzavamo su".

Amber Heard ha anche negato le accuse rivoltegli da Depp secondo cui, durante la loro relazione, lei avrebbe fatto un consumo eccessivo di alcool e droghe:

"Ovvio che bevevo di più di lui nei brevi periodi in cui era sobrio. Se era sobrio ritenevo rispettoso chiedergli se era d'accordo col fatto che io bevessi vino di fronte a lui. Non sono una consumatrice abituale di droghe. Nel corso della nostra relazione potrei contare sulla punta delle dita le volte in cui ho provato a fare uso di marijuana. Non mi piace, non amo perdere il controllo. Non ho mai fatto uso di cocaina mentre stavo con Johnny."