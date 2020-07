Johnny Depp avrebbe impedito a Amber Heard di interpretare scene di sesso perché era geloso

Nuovi aggiornamenti dal processo che vede coinvolti Johnny Depp e l'ex moglie Amber Heard, L'attore avrebbe ammesso di aver cercato di impedire alla moglie di interpretare scene di sesso perché era geloso di lei.

Venezia 2015: Johnny Depp e Amber Heard sul red carpet

Come rivelano i documenti del dibattimento in corso presso la Royal Court of Justice di Londra, Johnny Depp avrebbe ammesso la gelosia nei confronti dell'ex moglie specificando che si sentiva "a disagio all'idea che la Heard interpretasse scene di nudo o di sesso".

Gli avvocati di Amber Heard hanno sottolineato come, durante le ultime fasi del loro matrimonio durato due anni, Johnny Depp avesse cercato di impedire alla compagna di interpretare scene di nudo nei film o di sfilare sul red carpet in abiti troppo succinti. Di conseguenza il team di assistenti dell'attrice avrebbe cercato di tenere Depp all'oscuro dei suoi impegni lavorativi per evitare che lui la ostacolasse.

Johnny Depp si è, però, difeso dalle accuse specificando di aver solo offerto consigli professionali ove richiesto. Il divo ha dichiarato: "Amber Heard si sentiva a disagio a essere considerata un oggetto sessuale e sperava di fare film migliori, senza dover girare scene di nudo."

Johnny Depp contro Amber Heard: "È entrata nella mia vita per prendere ciò che aveva valore e distruggerlo"

Depp ha ribattuto di aver solo aiutato la moglie quando gli è stata chiesta un'opinione su quali ruoli accettare e come vestirsi in pubblico. Di fronte all'accusa degli avvocati di aver tentato di controllare la vita dell'ex compagna ha specificato:

"Non le avrei mai detto cosa indossare, ma glielo avrei fatto senza dubbio notare se avesse indossato qualcosa che cozzava con i progetti e i desideri di cui mi aveva parlato perché lo non trovavo utile al suo scopo di essere presa maggiormente sul serio come attrice. Le ho detto che non avrebbe dovuto mostrarsi nuda nei film."

Alla domanda se avesse mai interferito con gli ingaggi della moglie, Johnny Depp ha così risposto: "Era delusa dal fatto di essere sessualizzata e voleva cercare materiale più profondo e interessante con cui mostrare le sue abilità di attrice. Mi ha ripetuto che non voleva più essere considerata la bella ragazza e non voleva più mostrarsi nuda. e io le ho detto 'Non devi farlo.' Mi ha chiesto un consiglio, e glielo ho dato. Per sfortuna, o per fortuna, ha continuato a fare lo stesso tipo di film."