Johnny Depp: quando Amber Heard ha cambiato la serratura del loro appartamento

Il processo che vede Johnny Depp contrapposto alla proprietà del Sun, che ha definito l'attore "picchiatore di mogli" a seguito delle dichiarazioni rilasciate da Amber Heard fornisce nuove rivelazioni sull'episodio che ha visto la Heard impegnata a cambiare la serratura dell'attico che condivideva con l'allora marito.

Un primo piano di Amber Heard

A testimoniare nel nono giorno di processo è Isaac Baruch, amico d'infanzia di Johnny Depp che, tra il 2013 e il 2016, ha vissuto gratis in un appartamento di proprietà di Depp nell'Eastern Columbia Building di Los Angeles, sullo stesso piano della coppia.

Parlando del divo, Isaac Baruch ha dichiarato: "Johnny è un superuomo, è generoso con tutti, è onesto, è un bravo ragazzo. Fa la cosa giusto, sa come fare. Si tratta di qualcuno di cui ti vuoi prendere cura perché fa la cosa giusta."

Berlino 2020: Johnny Depp al photocall di Minamata

Negli appartamenti vicini a quello di Johnny Depp e Amber Heard, tutti di proprietà di Depp, vivevano anche alcuni amici dell'attrice, inclusi Raquel "Rocky" Pennington e l'allora fidanzato Josh Drew.

"Eravamo tutti amici, come una famiglia in questo splendido attico di questo edificio. Erano cinque bellissimi appartamenti e tutti godevano dei frutti del lavoro di Johnny" spiega Baruch, ricordando poi cosa accadde il 21 maggio 2016 quando trovò Amber e alcuni suoi amici intenti a cambiare le serrature dei loro appartamenti.

"Ho salutato e ho chiesto cosa stesse accadendo. Amber Heard, il cui comportamento descriverei come animato, ma in controllo, mi ha informato che Johnny Depp era arrivato la notte prima ed era diventato violento, così lei stava cambiando le serrature delle penthouse 1, 3 e 5."

Amber Heard ha presentato inoltre a Isaac Baruch una guardia del corpo, spiegandogli che sarebbe stata in giro lì fuori:

"Ero sorpreso, così le ho chiesto di raccontarmi cosa fosse successo. Uno dei suoi amici mi ha detto che Johnny era ubriaco e furioso, l'ha picchiata e le ha gettato addosso un telefono. Poi ha detto che sarebbe rimasto con lei per proteggerla in caso il marito tornasse e diventasse di nuovo violento".

Baruch ha affermato davanti alla corte di non aver visto nessun libido o segno sul volto di Amber Heard:

"Mi ha detto che Johnny l'aveva colpita in faccia e le aveva gettato addosso il telefono. Le ho chiesto dove l'avesse colpita e lei ha allungato il coppo e mi ha fatto vedere il lato destro e l'occhio destro del viso. Eravamo in piedi fuori della porta aperta della Penthouse 1. Con le luci del corridoio e la luce del sole che entrava dalle finestre della Penthouse 1, per me era facile vedere perfettamente il viso di Amber. Ero a pochi cm da lei, ho guardato il suo viso e non ho visto nessun segno o livido. Lei non aveva il trucco, il suo viso mi è sembrato naturale e normale come sempre."

