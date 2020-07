Johnny Depp: Amber Heard ha buttato il telefono del marito dal terrazzo

Amber Heard avrebbe gettato dal terrazzo il telefono di Johnny Depp dopo una lite notturna per poi farlo recuperare da una guardia del corpo il giorno dopo.

Venezia 2015: Amber Heard e Johnny Depp sul red carpet di The Danish Girl

La guardia è stata costretta a setacciare le strade sotto l'attico di proprietà di Depp chiedendo a vari senza tetto finché uno di loro non gli ha confessato di avere il telefono e lo ha restituito in cambio di 425 dollari e del cibo. La guardia del corpo, Starling Jenkins III, ha ricostruito l'accaduto di fronte alal Royal Court of Justice di Londra ricordando di aver impiegato tre ore e mezzo per localizzare il telefono.

Cannes 2019: Amber Heard sul red carpet di Dolor y Gloria

I fatti sono accaduti il 22 aprile 2016, quando Jenkins è arrivato nell'attico della coppia a Los Angeles nell'Eastern Columbia Building il giorno dopo la festa per il 30esimo compleanno di Amber Heard.

"Quando sono entrato nella residenza, Amber mi ha spiegato che aveva buttato il telefono di Johnny - e la custodia che lo conteneva - dal terrazzo della residenza e che stava usando la app Find My iPhone su un altro telefono per recuperare il cellulare del marito" ricorda Starling Jenkins.

"Sono andato in strada e non ho trovato nessun telefono, così ho chiesto a vari homeless se l'avessero loro. Alla fine un senza tetto ha ammesso di avere il telefono, e me lo ha restituito in cambio di 425 dollari in contanti, tre chicken tacos, due pacchetti di patatine, due mele e quattro bottiglie d'acqua".

Amber Heard ha accusato Johnny Depp di averle buttato addosso una bottiglia di champagne e di averla afferrata per i capelli dopo una lite avvenuta la sera del suo compleanno, accuse che l'attore ha negato. Il giorno seguente Starling Jenkins ha dichiarato di aver accompagnato Amber Heard e le sue amiche al Coachella music festival, vicino a Palm Springs:

"Nel corso del weekend, ho sentito spesso Amber lamentarsi per il fatto che Johnny non aveva partecipato alla sua festa di compleanno, ma non ha mai fatto cenno a violenze domestiche. Se ne è andata in giro tutto il weekend ed era chiaro che lei e le sue amiche hanno trascorso la maggior parte del tempo a Coachella intossicate".

La guardia del corpo riferisce di aver visto la Heard vomitare nel parcheggio nel corso del weekend, chiaramente disidratata, lui stesso ammette di averle fornito del ginger ale, cracker e un Gatorade per riprendersi.