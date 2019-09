Johnny Depp accusa Amber Heard di averlo ricattato con una foto compromettente

Johnny Depp accusa l'ex moglie Amber Heard di ricatto, per via di una presunta foto che la donna avrebbe voluto diffondere.

Johnny Depp ha accusato Amber Heard di averlo ricattato con delle foto compromettenti.

L'attore sostiene, infatti, che l'ex moglie lo avrebbe minacciato di diffondere una presunta foto in cui fumava droga da un bong di vetro. Sembra che gli avvocati della modella e attrice avrebbero parlato con i legali di Johnny Depp prima del processo atteso per questa settimana. Come riporta The Blast, l'avvocato di Amber Heard, Roberta Kaplan, avrebbe mostrato queste foto compromettenti al team di avvocati della star di Hollywood, confermandone la presenza ma senza riuscire a dissuaderla dal mostrare le foto in tribunale.

Johnny Depp e Amber Heard

Quindi, ora, le foto sono una prova che verrà mostrata durante il prossimo processo contro l'attore, evento che ovviamente porterebbe un danno all'attore agli occhi della giuria. Tutto questo sta accadendo dopo che gli avvocati di Amber Heard stanno lavorando all'accusa di diffamazione contro la loro cliente, per la quale Johnny Depp ha richiesto un risarcimento di 50 milioni di dollari.

L'accusa di diffamazione è partita dall'attore dopo che Amber Heard scrisse un articolo sul Washington Post, in cui raccontava dettagliatamente gli abusi subiti ma senza fare nomi. Gli avvocati di Johnny Depp pensano, infatti, che le insinuazioni presenti in quel pezzo siano esplicitamente riferite al loro assistito, per cui hanno richiesto il risarcimento.

Con questo nuovo elemento delle foto, come andrà a finire il processo tra Johnny Depp e Amber Heard? Staremo a vedere.

Intanto vi ricordiamo che entrambi gli attori sono impegnati con futuri progetti cinematografici. Johnny Depp è da poco stato a Venezia per presentare Waiting for the Barbarians, mentre Amber Heard tornerà nel ruolo di Mera in Aquaman 2, al fianco di Jason Momoa.