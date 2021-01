Johnny Depp: le sue abitudini lo hanno messo in difficoltà sul set di Assassinio sull'Orient Express

Le abitudini e i vizi di Johnny Depp avrebbe influito sul suo lavoro di attore sul set di Assassinio sull'Orient Express tanto da spingere il regista Kenneth Branagh a richiamarlo pubblicamente.

Assassinio sull'Orient Express: Johnny Depp in una scena del film

Un nuovo report pubblicato da Business Insider rivelerebbe le difficoltà lavorative riscontrate da Johnny Depp a causa delle sue abitudini poco rigorose e della passione per alcool e droghe, tendenza che si sarebbe amplificata sul set di Assassinio sull'Orient Express. Depp sarebbe partito col piede sbagliato presentandosi in ritardo all'inizio delle riprese. Il regista Kenneth Branagh avrebbe subito preso il controllo della situazione mettendo le cose in chiaro con l'attore. Secondo quanto riportato da un executive Disney rimasto anonimo:

"Riprese, interviste. Non ha mai nascosto le sue abitudini. Ma alla fine si è scontrato con un muro sul set di Assassinio sull'Orient Express. All'inizio delle prove, nel 2017, è arrivato in ritardo il primo giorno e Ken Branagh, che dirigeva il film, gli ha detto con molta calma 'Questo non è il modo in cui lavoro. non permetto ritardi. Se scegli questo comportamento, puoi lasciare il film anche subito.' Johnny ha risposto solo 'Ho capito, non accadrà più.' Lo ha umiliato davanti alle altre star".

Le riprese del film tratto da Agatha Christie si collocano dopo la richiesta di divorzio da parte di Amber Heard, in concomitanza coi guai finanziari di Depp, in un momento in cui la vita privata del divo viveva una fase di crisi, ma alla fine il remake del classico murder mistery si è rivelato un successo di pubblico.