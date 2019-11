John Woo: “I film Marvel danneggiano la conoscenza cinematografica dei giovani”

Venezia 2017: John Woo sul red carpet di Manhunt

Anche John Woo ha espresso delle critiche nei confronti dei film Marvel e della sua popolarità sempre più grande (dal 2021 in poi, come recentemente confermato dalla Disney, usciranno quattro film all'anno). È successo all'Hawaii International Film Festival, dove il noto cineasta di Hong Kong, acclamato regista di film come Hard Boiled e Face/Off, ha ritirato un premio alla carriera.

Come riportato dal sito Deadline, John Woo ha rilasciato la seguente dichiarazione sui film di supereroi, e quelli Marvel in particolare: "La mia preoccupazione principale è che la popolarità crescente di questi film confonderà il pubblico giovane per quanto riguarda la conoscenza del cinema." Il regista ha aggiunto che, nonostante lo stesso Stan Lee lo avesse contattato al riguardo anni fa, non girerà mai un film di supereroi: "Non ho quel dono. Non sono un tipo da fantascienza, e non credo che mi verrebbe bene. Ci vuole molta immaginazione, e non penso di poter raggiungere quel livello."

John Woo si unisce così a Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e altri cineasti che nelle ultime settimane hanno criticato i film di supereroi, e i blockbuster in senso più ampio, principalmente per la loro egemonia culturale nelle sale cinematografiche a discapito di progetti con budget più modesti.

Dal canto suo, Woo ha confermato, sempre in occasione del festival di cui sopra, che sta ancora lavorando al remake del suo celebre lungometraggio The Killer, questa volta con una protagonista femminile. Doveva essere Lupita Nyong'o, che però è stata costretta a rinunciare al ruolo a causa di altri impegni contrattuali, ed è ora in corso la ricerca di una nuova attrice. La Paramount sta invece lavorando a una nuova versione di Face/Off - Due facce di un assassino, senza la partecipazione del regista, il quale ha però detto di essere contento perché ai tempi aveva proposto un sequel, mai realizzato.