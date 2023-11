John Woo: 'Non guardo film tratti dai fumetti, amo il vero cinema'

John Woo ha svelato che si rifiuta di guardare i film di supereroi, preferendo dedicare il suo tempo alla visione di opere come quelle dirette da Martin Scorsese.

Il regista, durante un'intervista rilasciata al The New Yorker, ha parlato delle sue preferenze cinematografiche.

Le preferenze del regista

Venezia 2017: John Woo sul red carpet di Manhunt

Tra le pagine della rivista americana, John Woo ha infatti dichiarato: "Non mi è mai piaciuto guardare film con grandi effetti speciali, o qualsiasi cosa basata sui fumetti. Preferisco i film di Martin Scorsese, quel tipo di lungometraggio".

Il filmmaker ha sottolineato: "Non vedo l'ora di vedere Killers of the Flower Moon. Mi piacciono i film vecchio stile, capite? Il vero cinema. Non ci sono molti film come quelli ultimamente".

Woo ha inoltre confermato che Bullet in the Head è stato un suo "omaggio a Martin Scorsese, visto che sono stato davvero influenzato dal suo film Mean Streets".

Il prossimo film di Woo

Il regista ha inoltre parlato del suo film più recente spiegando: "Ero così entusiasta quando ho ricevuto lo script di Silent Night. Non c'è un dialogo per l'intero film! Ho pensato che sarebbe stato davvero una buona opzione per me perché mi permette di usare i miei talenti nel raccontare visivamente una storia. Sono sempre alla ricerca di buone storie. Si è trattato di un caso che fosse una produzione hollywoodiana".