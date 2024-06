The Killer, Nathalie Emmanuel: "Recitare nel remake è stato davvero spaventoso"

Nathalie Emmanuel ha terminato da poco le riprese del remake in lingua inglese di The Killer di John Woo. L'attrice, famosa per i ruoli in Il trono di spade e Megalopolis, ha partecipato al progetto che ha visto nuovamente il regista di Hong Kong dietro la macchina da presa.

Nel remake del film action del 1989, Emmanuel interpreta il ruolo del sicario protagonista, reso famoso da Chow Yun-Fat nel primo lungometraggio, affiancata dalla star francese Omar Sy. In una recente intervista con Variety, l'attrice ha racconato l'esperienza del set di Woo.

Il sicario

"Una cosa è rifare un film così iconico, il che è già davvero spaventoso perché l'originale è così bello, un'altra cosa è rifare quel film con lo stesso regista e compiere un cambiamento culturale che mescola stili d'azione orientali e occidentali" ha spiegato l'attrice nell'intervista.

Primo piano di Nathalie Emmanuel in Army of Thieves

Nel film originale, l'assassino compie un ultimo colpo per pagare le cure di una cantante ferita durante una sparatoria. La trama del remake è ancora sconosciuta ma l'ambientazione è passata da Hong Kong a Parigi. Nathalie Emmanuel ha elogiato il talento di John Woo:"Danza con la telecamera, quindi sembra molto dinamico e anche un po' sensuale". Oltre a Il trono di spade, Fast and Furious e Maze Runner, l'attrice ha ottenuto l'attenzione della critica anche grazie a Megalopolis di Francis Ford Coppola e la sua carriera sta prendendo una direzione diversa.

"È una nuova direzione e penso che sia una buona direzione. Ma non mi piace limitarmi. Ho cercato attivamente di guardarmi intorno e dire 'Oh, proviamo da questa parte'. Mi sento molto fortunata a far parte di qualcosa di così autentico. Ovviamente, stiamo parlando di uno dei più grandi registi ma spero di poter lavorare con altre persone molto stimate". Al momento, non è stata annunciata la data d'uscita del remake di The Killer di John Woo.