The Killer: Nathalie Emmanuel è un'assassina nel trailer del remake in inglese diretto da John Woo

John Woo ha diretto il remake in inglese del suo film The Killer e Peacock ha condiviso online il trailer del progetto, in arrivo sugli schermi americani il 23 agosto.

Peacock ha condiviso il trailer del film diretto da John Woo intitolato The Killer, remake in inglese del suo omonimo progetto del 1989.

Il lungometraggio debutterà in streaming il 23 agosto in esclusiva sulla piattaforma di streaming americana.

Il cast coinvolto nel remake

La protagonista del film è Nathalie Emmanuel nel ruolo di un'assassina che non compie la sua missione e salva la vita di una ragazza cieca che avrebbe dovuto uccidere.

Nel trailer di The Killer si mostra l'inizio della storia e si dà un assaggio delle tante spettacolari scene d'azione spiegando le conseguenze della scelta che ha compiuto.

Nel cast dell'action movie ci sono anche Omar Sy (Lupin), Sam Worthington (Avatar), Diana Silvers (Space Force), Eric Cantona (The Fragile Colossus), Tchéky Karyo (Le Femme Nikita), e Grégory Montel (Transatlantic).

La trama del film

La sinossi ufficiale anticipa che The Killer segue Zee, un'assassina misteriosa e molto conosciuta e temuta nel mondo criminale di Parigi, soprannominata la Regina dei Morti. Ma, quando durante una missione datale dal suo mentore, Zee si rifiuta di uccidere una giovane donna cieca in un nightclub di Parigi, le sue alleanze saranno distrutte, attirando l'attenzione di un astuto investigatore, e portandola ad affrontare una sinistra cospirazione criminale che la porterà in contrasto con il suo passato.

Face/Off: John Woo voleva realizzare un remake al femminile

La sceneggiatura del film action è stata firmata da Brian Helgeland (Legend).

Emmanuel, parlando del remake, aveva recentemente ammesso che era un po' intimorita: "Una cosa è rifare un film così iconico, il che è già davvero spaventoso perché l'originale è così bello, un'altra cosa è rifare quel film con lo stesso regista e compiere un cambiamento culturale che mescola stili d'azione orientali e occidentali".