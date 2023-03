The Killer: Nathalie Emmanuel nel cast del film di John Woo

L'attrice Nathalie Emmanuel farà parte degli interpreti del film The Killer di John Woo, che firmerà la nuova versione della storia per Peacock.

Nathalie Emmanuel farà parte dei protagonisti della nuova versione di The Killer, il film diretto da John Woo.

L'attrice, conosciuta per i suoi ruoli nella serie Il Trono di Spade e nella saga cinematografica di Fast & Furious, affiancherà sul set il protagonista Omar Sy.

Il thriller The Killer seguiva un assassino chiamato Jeffrey che decide di ritirarsi dopo aver, per errore, ferito una cantante di un nightclub, rendendola cieca. Prima di abbandonare la sua amata professione, l'uomo accetta un ultimo incarico per pagare l'operazione che potrebbe ridare la vista alla giovane, ma la situazione si complica e deve unire le forze con un poliziotto per fare giustizia.

Fast & Furious 8: Nathalie Emmanuel in una scena del film

Per ora non sono stati svelati i dettagli della versione del personaggio affidato a Nathalie Emmanuel nel film che sarà diretto e prodotto da John Woo.

Prossimamente l'attrice apparirà anche in Megalopolis, l'ambizioso progetto diretto da Francis Ford Coppola, e in Fast X, in arrivo nelle sale nel mese di maggio.

The Killer è uno dei tre film originali prodotti da Universal Pictures che debutterà sulla piattaforma di streaming Peacock entro la fine del 2023.

La sceneggiatura è stata firmata da Brian Helgeland (Legend).