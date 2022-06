John Williams: la colonna sonora di Indiana Jones 5 potrebbe essere il suo ultimo progetto cinematografico

John Williams sembra sia pronto a chiudere la sua lunga carriera in campo cinematografico e la colonna sonora di Indiana Jones 5 potrebbe essere l'ultima di cui si occuperà l'artista.

La notizia emerge da un'intervista rilasciata ad Associated Press in cui parla dei suoi progetti dopo aver compiuto 90 anni a febbraio.

Parlando del suo futuro, John Williams ha infatti dichiarato: "Al momento sto lavorando a Indiana Jones 5, che Harrison Ford - che è piuttosto più giovane di me - penso abbia annunciato sia il suo ultimo film. Quindi ho pensato: se Harrison può farlo, allora forse posso farlo anche io".

L'attore non ha confermato il suo addio al cinema e nemmeno il compositore sembra del tutto pronto a chiarire la situazione: "Non voglio essere visto come se stessi elimando categoricamente ogni attività. Non posso giocare a tennis, ma mi piace poter credere che un giorno forse lo farò".

Creare brani per un film come quelli di Star Wars richiede infatti ben sei mesi di lavoro e Williams ha spiegato: "A questo punto della mia vita è un impegno molto lungo per me". John preferisce quindi dedicarsi ad altre attività come comporre concerti per pianoforte, come quello che sta scrivendo per Emanuel Ax, o occuparsi di altri progetti.

La musica ha un ruolo essenziale nella vita dell'artista: "Mi ha dato la capacità di respirare, la capacità di vivere e capire che c'è altro oltre la vita corporale. Senza essere religioso, che non sono particolarmente, c'è una vita spirituale, una vita artistica, un regno che va oltre la realtà quotidiana. La musica può elevare il pensiero di qualcuno al livello della poesia. Possiamo riflettere su come la musica sia stata necessaria per l'umanità. Mi piace sempre ipotizzare che la musica sia più antica del linguaggio, probabilmente stavamo usando le percussioni e soffiando nelle canne prima che fossimo in grado di parlare, quindi è una parte essenziale della nostra umanità. Mi ha dato la mia vita".

John Williams: da Star Wars e Harry Potter a Jurassic Park, le 10 colonne sonore più memorabili

La sua attività come compositore è frutto del duro lavoro e Williams compone trascorrendo molte ore seduto al pianoforte, con una matita in mano: "Molti dei miei colleghi più giovani sono molto più veloci di me perché hanno un'attrezzatura elettronica, computer e sintetizzatori e così via".

John ha inoltre parlato della sua collaborazione con Steven Spielberg, per cui ha composto i brani del film The Fabelmans, dichiarando: "Sono trascorsi 50 anni ora. Forse stiamo iniziando i prossimi 50. Qualsiasi saranno i nostri legami, che si tratti di musica o di lavorare o semplicemente trascorrere del tempo con lui, penso che saremo sempre insieme. Siamo amici grandiosi e molto vicini che hanno trascorso molti anni insieme. Si tratta di quel tipo di rapporto in cui nessuno di noi direbbe mai di no all'altro".