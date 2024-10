John Wick, la rivelazione shock: nella sceneggiatura originale morivano solo quattro persone

Il co-regista di John Wick, Chad Stahelski, ha recentemente rivelato che la sceneggiatura originale del film era "molto più con i piedi per terra" e prevedeva un basso numero di uccisione, e detta così sembra un film molto diverso da quello che poi abbiamo visto al cinema.

Uscito nel 2014, il primo capitolo del fortunato franchise di John Wick introduce Keanu Reeves nel ruolo dello spietato assassino, seguendo il personaggio mentre cerca di vendicarsi per l'uccisione del suo cane. Il film, che ha generato tre sequel di successo, è caratterizzato da un'azione stilizzata e dal cosiddetto "gun-fu", con Wick che solo nel corso del primo capitolo uccide ben 77 persone.

In una recente intervista rilasciata a Business Insider per celebrare il decimo anniversario di John Wick, Stahelski, che ha co-diretto il film insieme a David Leitch, ha anche ricordato come è stato coinvolto inizialmente nel progetto.

John Wick

Nel film originale non moriva quasi nessuno

Il regista ha spiegato che Reeves, per il quale aveva fatto da controfigura in Matrix, gli aveva portato la sceneggiatura di Derek Kolstad, ma il progetto era molto diverso da quello che poi è stato portato sullo schermo. Secondo Stahelski, la sceneggiatura originale prevedeva un numero relativamente basso di morti, solo quattro, e il personaggio nasceva come veterano della Guerra Fredda.

"Non parlavo con Keanu da qualche mese e poi ho ricevuto una sua telefonata. Mi ha detto: 'Mi sono imbattuto in questa sceneggiatura, non è ancora pronta, ma mi piacerebbe che tu la leggessi. È una cosa che sto pensando di fare'. Così me l'ha mandata. L'ho letta e in origine si intitolava 'Scorn', ma il copione che ho ricevuto è stato fatto dopo che Keanu lo aveva già modificato una volta".

Della sceneggiatura originale, il regista ha ricordato: "Era molto breve. Si trattava solo di 65-75 pagine. Credo che a quel punto morissero solo quattro persone in tutta la storia. C'era il cane. C'era una versione del Continental, ma Derek Kolstad, che l'aveva scritta, le aveva dato un'atmosfera da Guerra Fredda. Il protagonista era un veterano in pensione della Guerra Fredda. Era molto, molto con i piedi per terra. Molto serio".

Sebbene un approccio più serio avrebbe potuto funzionare più come thriller che come film d'azione, non si può negare che l'approccio stilizzato di John Wick sia parte del motivo del successo del franchise. Tutti e quattro i film hanno ottenuto recensioni positive e sono stati un successo al botteghino, con John Wick 4 che si è rivelato il più grande successo della saga. Il film ha poi generato una serie spin-off, The Continental, mentre l'anno prossimo uscirà al cinema Ballerina, con Ana De Armas protagonista e Keanu Reeves di ritorno in un piccolo ruolo.