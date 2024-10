Ballerina: Chad Stahelski ha rigirato quasi tutto il film dopo il disastro fatto da Len Wiseman

Nuovi report su Ballerina confermano la scarsa qualità della prima versione dello spinoff che ha costretto la produzione a richiamare in soccorso il regista di John Wick Chad Stahelski per 'sistemare quel disastro'.

Finalmente si avvicina la fine della lavorazione di Ballerina, presto potremo godere della visione dello spinoff al femminile di John Wick. La lavorazione del progetto action con Ana De Armas si è rivelata piuttosto tormentata, a giudicare dai report disastrosi sulla prima versione che hanno costretto il regista Len Wiseman a rigirare quasi tutto il film, facendo slittare l'uscita di un anno, da giugno 2024 a giugno 2025. Inoltre, al momento dei reshoots il creatore della saga di John Wick Chad Stahelski sarebbe stato chiamato a supervisionare il lavoro di Wiseman per riportare il film sui binari giusti.

Secondo un recente report di The Wrap, la prima versione di Ballerina era un disastro tale che è stata bocciata da Lionsgate. A quel punto Chad Stahelski sarebbe intervenuto per aiutare Len Wiseman a girare le sequenze aggiuntive, prendendo di fatto le redini del progetto, girato interamente da zero. Secondo un insider, una "parte significativa" di Ballerina sarebbe stata girata di nuovo a Praga, senza la presenza sul set di Len Wiseman.

Le riprese aggiuntive di Ballerina hanno richiesto dai due ai tre mesi, il tempo necessario per girare un film da zero, e questo avrebbe ulteriormente ritardato lo sviluppo del reboot di Highlander di Stahelski che ha portato il protagonista Henry Cavill ad accettare il ruolo principale in Voltron.

"Ovviamente Chad ha dovuto sistemare il pasticcio di qualcun altro. Ricordate, questo film è fondamentalmente "John Wick 3.5" ha detto l'insider a The Wrap. "Questa storia si svolge prima di John Wick 4 e non possono esserci fallimenti in tutto ciò che riguarda Wick."

Una scena di Ballerina

Facciamo il punto su Ballerina

In Ballerina Ana de Armas interpreta un'assassina in cerca di vendetta dopo che la sua famiglia è stata sterminata. Anjelica Huston torna nel ruolo del capo dell'organizzazione criminale Ruska Roma, mentre Ian McShane riprende il ruolo del consierge Winston. Keanu Reeves compare nei panni di John Wick in un breve cameo, e il film segna l'ultima apparizione del compianto Lance Reddick nei panni di Charon.

Ballerina, Ana De Armas rassicura: "È sexy, è pericoloso, è molto John Wick"

È stato, inoltre, che David Castañeda e Sharon Duncan-Brewster sono stati aggiunti al cast di Ballerina durante i reshoots nei panni di due nuovi personaggi che, in precedenza, non facevano parte della sceneggiatura originale.

Durante un'ospitata nel programma BBC The One Show, Ian McShane ha fatto riferimento ai reshoots di Ballerina lasciando intendere che il film non era venuto abbastanza bene tanto da spingere la produzione a girare sequenze completamente nuove con un altro regista (Chad Stahelski). Secondo lui non avremmo dovremmo chiamarli reshoots, ma "newshoots".