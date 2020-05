John Wick: Keanu Reeves potrebbe realizzare un quinto film?

John Wick tornerà in futuro sul grande schermo e il creatore del personaggio, Derek Kolstad, ha parlato in una recente intervista dei suoi progetti per il futuro e dell'intero franchise del possibile addio di Keanue Reeves con un quinto film.

I commenti, raccolti da ComicBoo.com., hanno permesso di capire a grandi linee quale potrebbe il futuro per il personaggio.

Derek Kolstad, parlando della creazione dei personaggi ha dichiarato: "Pensando alla carriera e al passato di Keanu Reeves, uno degli elementi ricorrenti è che abbia realizzato davvero pochi sequel".

Il produttore e sceneggiatore ha quindi proseguito: "Ha trovato qulacosa di davvero speciale in John Wick, che è molto importante per lui, a livello esplicito ed implicito".

Il futuro del franchise è comunque attualmente incerto: "Non so quanti altri film verranno realizzati, ma attualmente il piano è di arrivare almeno a quota quattro o cinque".

Kolstad ha quindi sottolineato: "Ha preso possesso di questo personaggio. Lo ha reso suo in ogni miglior modo possibile, quindi non si tratta di delegare la decisione a una persona come Keanu, ma di essere tutti entusiasti di lavorare di nuovo ancora tutti insieme".

Il regista Chad Stahelski aveva recentemente spiegato che John Wick: Chapter 4, in arrivo nelle sale cinematografiche il 27 maggio 2022, avrebbe potuto diventare l'ultimo capitolo della storia interpretato da Keanu.

Reeves sarebbe quindi pronto a dire addio all'ex killer su commissione, anche se a quanto pare non è da escludere la realizzazione del quinto film.