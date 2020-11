Da John Wick a Il Cavaliere Oscuro: il realismo degli incidenti nei film valutato da un ortopedico

Antonio J. Webb, medico ortopedico del Texas, ha valutato alcuni celebri film in base all'indice del realismo delle loro scene più iconiche che riguardano ferite, incidenti, lesioni spinali e infortuni di vario genere. Dalle scene d'azione di John Wick, Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno, alla caduta con il paracadute in Point Break all'incidente in auto di Benedict Cumberbatch in Doctor Strange, scopriamo quanto sarebbero alte le probabilità di sopravvivenza a questi incidenti nella vita reale.

Il cinema sa da sempre come alternare realismo e finzione, dando vita a storie capaci di intrattenere da decenni milioni di persone nel mondo. Quando ci ritroviamo a guardare scene di film riguardanti scontri corpo a corpo, incidenti automobilistici o qualsivoglia infortunio riportato da uno o più personaggi, non sempre abbiamo la capacità di comprendere il livello di realismo con cui tali scene vengono presentate.

Per aiutarci in questo è intervenuto Antonio J. Webb, ortopedico che ha commentato diversi film contenenti questo genere di scene, valutando il loro grado di realismo. In particolare, il dottor Webb ha esaminato più da vicino le lesioni spinali di alcune celebri opere cinematografiche e le ha commentate sbilanciandosi riguardo le possibilità di sopravvivenza del personaggio ferito.

Ecco allora che l'ortopedico statunitense ha parlato le lesioni fisiche riportate quando si affronta una caduta come quella con il paracadute di Keanu Reeves in Point Break o la caduta da un palazzo che vediamo in John Wick 3. Ad essere analizzate nel video condiviso sul web sono anche le ferite da incidente d'auto, come quelle che riporta Benedict Cumberbatch in Doctor Strange e che vediamo in altri celebri film come Anchorman 2 - Fotti la notizia e Bleed - Più forte del destino. Se vi siete mai chiesti se davvero un uomo potrebbe sopravvivere all'attacco di un orso come ha fatto Leonardo DiCaprio in Revenant - Redivivo, la risposta la dà proprio il Dr. Webb che combatte la scena del combattimento tra l'attore e l'animale: "Possiamo vedere che l'uomo giace lì a terra. Quello è uno stato di shock che effettivamente subentra quando stai subendo determinati tipi di lesioni o traumi e il tuo corpo sta facendo ricorso a tutto il tuo sangue e fornisce tutta la tua energia e le tue sostanze nutritive ai muscoli e alle parti del corpo che ne hanno bisogno per rispondere a quella lotta". Il peso dell'orso e quindi l'alta probabilità che questo schiacci organi interni come il ​​cuore, i polmoni o i reni, portano il medico a dare al film un indice di realismo pari a 3/10.

Webb parla inoltre della colonna vertebrale di Christian Bale che nel film sarebbe stata riparata senza intervento chirurgico ne Il cavaliere oscuro - Il ritorno e spiega se effettivamente le ferite nella vita reale suonano proprio come il collo di Hilary Swank quando colpisce lo sgabello sul ring di Million Dollar Baby. Stando a quanto da lui dichiarato, l'acclamato film diretto da Clint Eastwood risulta molto realistico, con un indice pari a 7/10.