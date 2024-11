John Wick: ecco chi avrebbe dovuto interpretare il film prima di Keanu Reeves

Prima ancora che Reeves firmasse per interpretare lo spietato sicario, c'era un altro attore di primo piano in lizza per la parte

Il co-creatore di John Wick, David Leitch, ha rivelato che un'altra icona del cinema d'azione era in lizza per interpretare l'assassino, ormai in pensione, interpretato da Keanu Reeves nel franchise di successo.

Il thriller d'azione del 2014 di Leitch e Chad Stahelski vedeva il killer titolare di Reeves trascinato di nuovo nella malavita dopo che il figlio spavaldo di un boss mafioso uccideva il suo cane, avviandolo sulla strada della vendetta. Il film ha infranto le aspettative dello studio, ha soddisfatto la critica e ha ottenuto un solido profitto al botteghino, portando John Wick a generare un franchise che attualmente può contare su quattro film.

Con John Wick nel pieno delle celebrazioni per i suoi 10 anni dall'uscita, Leitch ha spiegato all'Hollywood Reporter che la produzione aveva quasi scelto una star d'azione più anziana per interpretare l'assassino. Leitch ha rivelato che, all'epoca in cui è salito a bordo del progetto insieme a Stahelski, Bruce Willis era potenzialmente in lizza per il ruolo.

"La sceneggiatura ci è stata presentata per la prima volta dalla nostra manager dell'epoca, Kelly McCormick, che ora è mia moglie e produttrice. Ci aveva presentato Basil Iwanyk e Peter Lawson della società di Basil [Thunder Road] per lavorare alla seconda unità di quel copione. Quindi è stata la prima volta che l'abbiamo letta, e credo che Bruce Willis fosse già coinvolto all'epoca", ha raccontato il regista.

Alla fine è stato Reeves a contattare Leitch e Stahelski e a coinvolgerli nella regia. Come ha spiegato Leitch, il processo di produzione è durato poi per ancora molto tempo prima dell'inizio delle riprese. Il prossimo capitolo del franchise in arrivo è Ballerina, spin-off con Ana De Armas.

"A quel punto è stata una corsa forsennata per mettere insieme una proposta da portare a Thunder Road, e l'abbiamo fatto in un fine settimana. Abbiamo messo insieme la nostra visione di ciò che poteva essere la sceneggiatura di Derek Kolstad. Come regista di seconda unità, non puoi fare queste cose, ma nei due anni precedenti avevamo fatto dei pitch per altri progetti e avevamo iniziato a capire il processo di vendita. Quindi, se la preparazione più l'opportunità equivalgono a miracoli, è così che abbiamo finito per ottenere il film. Tutte le stelle si sono allineate". Il resto, come si suol dire, è storia.