John Wick 4: il titolo del film svelato dalla foto dei regali ricevuti alla fine delle riprese?

I regali consegnati ai membri della troupe per la fine delle riprese sembrano aver svelato il titolo di John Wick 4: Hagakure è infatti la parola stampata sulla borsa realizzata per celebrare la fine del lavoro sul set.

Le foto della sacca apparse online svelano così l'interessante anticipazione che sottolineano il legame con la tradizione giapponese e la storia dei samurai.

Hagakure è un testo antico che racchiudeva le riflessioni e gli insegnamenti di Yamamoto Tsunetomo riguardanti la vita dei samurai. Nel cast del quarto capitolo della storia di John Wick, interpretato da Keanu Reeves, ci sarà anche Donnie Yen, grande esperto di arti marziali, che aveva espresso il suo apprezzamento per Chad Stahelski e Reeves in una recente intervista rilasciata a Collider. L'attore aveva dichiarato: "Sono semplicemente degli uomini adorabili, dei gentlemen, e hanno un cuore grande. Keanu ha un'anima buona, è un uomo buono". Parlando di Stahelski Yen aveva sottolineato: "Le persone pensano che sia un brillante uomo d'azione, ma non è solo quello, capisce i film, conosce la storia del cinema, sa quello che sta accadendo. Sto vivendo un'esperienza incredibile lavorando con loro a questo film, migliore rispetto a ogni altro film che ho realizzato in precedenza a Hollywood".

Nel cast del film ci saranno anche Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Bill Skarsgard, Scott Adkins, Clancy Brown e Rina Sawayama. Tra i ritorni, invece, ci sono quelli di Lance Reddick, Laurence Fishburne e Ian McShane.

John Wick 4 dovrebbe arrivare nelle sale americane il 27 maggio 2022.