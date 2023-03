John Wick 4: la scena dopo i titoli di coda, in origine, era "molto più cupa"

Il regista Chad Stahelski ha parlato nel dettaglio dei piani originari per la scena post credits di John Wick 4 e del perché abbia deciso di cambiarla.

Dopo anni di attesa, John Wick 4 è finalmente arrivato nelle sale e sembrerebbe non aver deluso i fan del celebre franchise action con Keanu Reeves. Il film sta sbancando al box-office internazionale, avendo superato i 137 milioni di dollari, e già si parla di un quinto capitolo. Nel frattempo, il regista Chad Stahelski ha rivelato che in origine la scena dopo i titoli di coda era molto più cupa.

Attenzione! Se non avete ancora visto John Wick 4 non proseguite nella lettura di questa news per evitare spoiler

Nei momenti finali di John Wick 4 il sicario interpretato da Keanu Reeves va incontro alla sua morte e, sebbene non venga mia inquadrato il cadavere, sembra proprio che i fan abbiano assistito alla sua fine. Nella scena post credits vediamo il personaggio di Caine, interpretato da Donnie Yen, dirigersi verso la figlia, ormai libero da qualsiasi vincolo con la Gran Tavola, ma sul suo cammino si para Akira (Rina Sawayama), pronta a vendicarsi della morte del padre, avvenuta per mano sua.

A quanto pare il regista Chad Stahelski ha deciso di mantenere questa versione e rimuovere quella pensata all'inizio, molto più cupa: "Avevamo girato una versione della scena in cui Akira colpisce Caine e lo uccide. Mostravamo per intero la sua morte, ma ci sembrava fosse un qualcosa di troppo vista la morte di John Wick. Volevamo lasciare spazio al prossimo sicario, ovvero Akira. Aveva dato a John un ultimatum e le aveva promesso di uccidere Caine se lui non ci fosse riuscito" ha dichiarato ai microfoni di Collider.

Il regista ha poi aggiunto: "Abbiamo preferito essere più ambigui e il nostro editor Nathan Orloff ha avuto questa brillante idea di tagliare la scena nel momento in cui Akira tira fuori il coltello. In questo modo lasciamo il pubblico appeso con una domanda....quale sarà la sua scelta? Ucciderà per davvero Caine?".

In attesa dell'annuncio di un possibile John Wick 5, il franchise si espanderà con lo spinoff Ballerina e con la serie TV The Continental, che racconterà le origini del celebre hotel visto nei film.