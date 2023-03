John Wick 4: sapevate che un personaggio del film è ispirato al Joker di Heath Ledger?

John Wick 4 è in testa al box-office internazionale, così stanno emergendo sempre più dettagli sulla sua produzione e nel corso di una recente intervista, Shamier Anderson ha dichiarato di essersi ispirato al Joker di Heath Ledger per la caratterizzazione del personaggio soprannominato The Tracker.

"Ho guardato attentamente Joker e ho studiato molto quello che ha fatto Heath Ledger, quel personaggio era davvero entusiasmante, capivi subito che quell'uomo aveva avuto passato difficile", ha rivelato Anderson.

"Ad esempio: come si è procurato quelle cicatrici? E per me, invece, era: perché ho questo cane? Perché ho questo zaino? Perché sono vestito così? Questo ragazzo è sempre in movimento. Ha tutte quelle tasche perché viaggia molto; non cambia davvero. Il taccuino che si vede nel film, l'ho portato a casa e ci ho scritto molto. Nello zaino che aveva addosso, mettevo molti dei miei oggetti personali, come giocattoli per cani, croccantini per cani, accendini con il mio nome inciso sopra. Dovevo assolutamente imprimere il mio DNA sul personaggio. E penso di esserci riuscito visto quanto la gente è rimasta infatuata del Tracker".

John Wick 4, Donnie Yen: "Mi piacerebbe vedere uno spin-off su Caine"

John Wick 4 dovrebbe rimanere l'ultimo capitolo della saga con Keanu Reeves, almeno per il momento, dato che lo stesso attore ha posto un'unica condizione al suo ritorno in John Wick 5.