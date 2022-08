John Wick 4: nel film ci saranno ancora più mitologia e ninja

John Wick 4 arriverà nei cinema il 24 marzo 2023 e Chad Stahelski ha condiviso qualche nuova anticipazione su quello che possono attendersi i fan dal prossimo capitolo delle avventure del personaggio interpretato da Keanu Reeves.

Pochi giorni fa era già stato svelato che la durata del film dovrebbe essere più lunga rispetto ai precedenti capitoli della saga.

Chad Stahelski, che ha diretto ogni film di John Wick, ha dichiarato a Variety: "Amo la mitologia. Amo un buon mito. Non credo realmente, almeno per quanto riguarda i film di John Wick, nella struttura a tre atti. Credo nella narrazione e nel lasciarla. Abbiamo sempre considerato John Wick come Ulisse. Quindi ci concediamo il tempo di cui abbiamo bisogno per raccontare la storia. Fino a quando non ci addormenteremo guardandoli, continueremo. Ma immagino che ci sia un limite".

Il filmmaker ha poi ironizzato quando gli è stato chiesto cosa può superare i ninja sulle moto: "Ninja nelle macchine, immagino. Non lo so! Ci saranno sempre dei ninja".

John Wick 4 arriverà nelle sale il 23 maggio 2023 e nel cast ci saranno, oltre al protagonista Keanu Reeves, anche Ian McShane, Lance Reddick, Rina Sawayama, Donnie Yen, Shamier Anderson, Bill Skarsgård, Hiroyuki Sanada, Scott Adkins e Clancy Brown.