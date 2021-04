John Wick 4: Keanu Reeves arriva sul set (FOTO)

Dopo aver concluso le riprese di The Matrix 4, Keanu Reeves è di nuovo in Germania sul set di John Wick 4, a breve in lavorazione, come dimostrano le foto del divo.

Keanu Reeves è stato avvistato sul set tedesco di John Wick 4. Le foto dell'attore diffude da The Metro mostrano Reeves sorridente e rilassato, con barba scompigliata e i capelli in cresciuta che spuntano sotto il cappello dopo la rasatura richiesta per il ruolo di Neo.

Keanu Reeves girerà John Wick: Chapter 4 e John Wick: Chapter 5 back-to-back. Mesi fa, il co-protagonista della saga Ian McShane aveva anticipato l'inizio delle riprese di John Wick 4 nel 2021 anche se non era certo che quarto e quinto capitolo sarebbero stati girati back-to-back.

Lo scorso maggio, il regista Chad Stahelski ha parlato della pressione dopo il successo dei primi capitoli della saga di John Wick dichiarando:

"Immagino che il terzo film sentisse di aver bisogno di un posto in cui dirigersi dopo il numero due, e avevo queste idee. È diventato un film d'azione stravagante. Quando ho deciso di fare il numero quattro, un paio di volte mi sono svegliato sudando freddo e pensando, 'Cavalli! Come posso battere i cavalli??!' Penso di avere molte idee davvero interessanti per il prossimo film che penso siano diverse, scioccanti, divertenti e uniche."

Keanu Reeves: l'allenamento che gli permette di tenersi in forma per le scene d'azione di John Wick

I primi tre capitoli del franchise di John Wick, complessivamente, hanno incassato 587 milioni di dollari. Oltre a John Wick 4 e 5, il franchise si va espandendo con uno spinoff al femminile per il cinema, Ballerina, annunciato da Lionsgate, e con la serie The Continental in fase di sviluppo per Starz.

John Wick: Chapter 4, diretto da Chad Stahelski e interpretato da Keanu Reeves, uscirà il 27 maggio 2022.