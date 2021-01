"John Wick 4 verrà girato nel 2021" assicura Ian McShane

Ian McShane rassicura i fan della saga di John Wick anticipando che il nuovo capitolo del franchise, John Wick 4, entrerà in lavorazione con certezza nel corso del 2021.

John Wick 3: Parabellum, una scena con Ian McShane

L'action John Wick, interpretato da Keanu Reeves è uscito nel 2014, si è trasformato in una hit di pubblico e critica dando vita a due sequel ancor più fortunati. Nel franchise, l'inglese Ian McShane interpreta Winston, il manager di The Continental, il misterioso hotel degli assassini frequentato da John Wick.

La saga proseguirà ora con i preannunciati John Wick 4 e John Wick 5 che, in teoria, dovrebbero essere girati back-to-back. Al momento l'emergenza sanitaria ha fatto slittare la data di uscita di John Wick 4 al 27 maggio 2022. Ad aggiornare i fan sullo sviluppo del film è ora McShane nel corso di un intervista a Collider in cui dichiara:

"Io e Keanu Reeves ci siamo scambiati gli auguri a Capodanno e ci siamo detti 'Speriamo di vederci quest'anno.' So che la sceneggiatura di John Wick 4 è pronta e sperano di girare quest'anno. Avevano annunciato che avrebbero girato John Wick 4 e John Wick 5 insieme, ma chi lo sa... Gli studios annunciano di tutto. Senza dubbio, a un certo punto del 2021 gireremo John Wick 4."

John Wick: storia di una trilogia sincopata

Nel corso dell'intervista a Collider, Ian McShane ha riflettuto sull'impatto della saga di John Wick sull'industria. Di fronte alla domanda se prevedeva che il primo capitolo si sarebbe rivelato un tale successo ammette:

"Avevano un cast notevole e una sceneggiatura molto buona. Ho pensato che il secondo non sarebbe stato altrettanto buono, ma le persone lo hanno adorato. Credo che il terzo sia stato davvero fantastico, quindi è stato all'altezza. Ho sempre pensato che aveva grandi possibilità per via di Keanu, di una moglie defunta, un cane, una pistola e un'auto grandiosa. Aveva tutti questi ingredienti, come poteva fallire?"