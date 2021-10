John Wick 4, Keanu Reeves descrive una scena del film: "È folle e incredibile"

Keanu Reeves, protagonista del franchise di John Wick, ha parlato del quarto capitolo della saga, le cui riprese sono ancora in corso, ed ha descritto una scena d'azione del film, che lui stesso definisce "folle e incredibile". L'uscita del film è attualmente fissata per maggio 2022.

Dopo un'attesa che va avanti dalla primavera dal 2019, prolungata ulteriormente dai rinvii forzati dell'uscita, i fan di John Wick hanno dato ufficialmente il via al countdown che li separa dalla visione del quarto capitolo del fortunato franchise iniziato nel 2014. In un'intervista rilasciata a Today, proprio il protagonista dei film diretti da Chad Stahelski, ovvero, Keanu Reeves, ha parlato di John Wick 4 ed ha rivelato che la sequenza del film che sta attualmente girando vede il suo personaggio che combatte nel traffico, coinvolto in scontri a fuoco ed incidenti stradali.

"È divertente. È intenso. Lo stiamo girando", ha dichiarato Reeves, aggiungendo: "_C'è dell'azione incredibile nel film e nuovi personaggi ed è stato davvero divertente interpretare di nuovo il ruolo e raccontare questa storia. Sai, ci sono nuovi personaggi e stiamo esplorando un nuovo mondo. In questo momento stiamo girando questa folle scena di combattimento in mezzo al traffico. Quindi ci sono incidenti stradali, scontri a fuoco e via dicendo".

John Wick è un franchise d'azione creato dallo sceneggiatore Derek Kolstad e di proprietà di Lionsgate. Keanu Reeves interpreta John Wick, un assassino in pensione che si rimette in gioco per assecondare la sua fame di vendetta. Tutti e tre i film usciti al cinema dal 2014 in poi sono stati considerati successi di critica e al botteghino. Il terzo film, ad esempio, ha incassato circa 322 milioni di dollari al box office globale.

Per quanto riguarda John Wick 4, non sono stati ancora svelati i dettagli relativi al nuovo capitolo della storia del killer vendicativo interpretato da Reeves. Nel film ci saranno anche Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Lance Reddick, Rina Sawayama, Shamier Anderson e Marko Zaror, a cui è stato affidato un ruolo da villain. La sceneggiatura di John Wick 4 è stata scritta da Shay Hatten e Michael Finch. Keanu Reeves arriverà nelle sale già a dicembre con Matrix 4, il nuovo capitolo del franchise sci-fi creato dalle sorelle Wachowski.