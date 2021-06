John Wick 4: i produttori annunciano l'inizio delle riprese

Le riprese di John Wick 4 sono ufficialmente iniziate e a rivelarlo sono stati i produttori del film con una foto scattata sul set.

L'immagine non mostra nessuna delle star internazionali che faranno parte del cast dell'atteso sequel della saga action con protagonista Keanu Reeves, mostrando solo una sedia che riporta il titolo del film posizionata all'interno di uno spazio usato per le riprese.

John Wick 4: la prima foto dal set del film

Sul set di John Wick: Chapter 4 saranno impegnati nelle prossime settimane i protagonisti Keanu Reeves, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama e Shamier Anderson.

Per ora la produzione del film diretto da Chad Stahelski, in arrivo nelle sale il 27 maggio 2022, non ha svelato i dettagli relativi al nuovo capitolo della storia del killer o anticipazioni riguardanti i personaggi che verranno introdotti in questo nuovo sequel.

La sceneggiatura del lungometraggio è stata scritta da Shay Hatten e Michael Finch.

I primi tre capitoli della saga hanno incassato in tutto il mondo circa 584.7 milioni di dollari.