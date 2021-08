John Wick 4: Clancy Brown entra nel cast del film con Keanu Reeves

Deadline ha riportato in esclusiva la notizia dell'ingresso di Clancy Brown nel cast di John Wick 4, nuovo capitolo del franchise con Keanu Reeves protagonista. L'attore ha stretto un accordo con Lionsgate e reciterà al fianco di Reeves, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada, Rina Sawayama, Shamier Anderson, Lance Reddick e Ian McShane.

Sono trascorsi più di due anni dall'uscita nelle sale di John Wick 3 - Parabellum. Il terzo capitolo del franchise ha ottenuto un buon numero di consensi da parte di pubblico e critica, spianando così la strada ad un quarto film del franchise, la cui uscita nelle sale statunitensi è slittata al 27 maggio 2022, nel weekend del Memorial Day. In attesa di scoprire qualcosa in più sul nuovo film dedicato al personaggio interpretato da Keanu Reeves, Deadline ha confermato l'ingresso di Clancy Brown nel cast dello spy movie. A tal proposito, il regista Chad Stahelski ha dichiarato: "Sono un fan di Clancy Brown da quando ho memoria. Il fatto che faccia parte di questo progetto è un onore. Sarà un'aggiunta perfetta al mondo di John Wick!".

John Wick: Chapter 4 è scritto da Shay Hatten e Michael Finch ed è prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee e Stahelski. Reeves e Louise Rosner ricoprono invece il ruolo di produttori esecutivi. La produzione del film è già in corso in Francia, Germania e Giappone. Lo scorso mese è stato annunciato che il villain del quarto film sarà interpretato da Marko Zaror, uno dei protagonisti di Dal Tramonto all'alba: la serie.

Per quanto riguarda Clancy Brown, il pubblico potrà vederlo presto in Dexter: New Blood, l'atteso revival di Dexter, che inizierà il 7 novembre. Si tratta di una miniserie composta da dieci episodi che darà un seguito alle otto stagioni della popolare serie tv, andata in onda dal 2006 al 2013. Lo show offrirà un nuovo finale a Dexter Morgan oppure, se avrà successo, potrebbe addirittura segnare una nuova ripartenza per la serie. Brown reciterà inoltre nel lungometraggio Waldo, con Morena Baccarin, Mel Gibson e Charlie Hunnam. Di recente ha recitato in Una donna promettente e Thor: Ragnarok.