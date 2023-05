John Wick 4: l'account Twitter della saga trolla i fan promettendo un finale alternativo

L'account Twitter ufficiale della saga di John Wick ha trollato i fan che speravano in un finale alternativo per il Capitolo 4 della storia.

Il film con star Keanu Reeves ha permesso al franchise di superare ai box office internazionali quota 1 miliardo di dollari e ha lasciato in sospeso i fan.

Il finale di John Wick 4

Se non avete ancora visto John Wick 4 non proseguite ulteriormente con la lettura perché la notizia contiene spoiler .

Il quarto capitolo della storia del personaggio con star Keanu Reeves si è concluso con l'assassino su commissione che sembra aver perso la vita a causa delle ferite subite dopo aver ucciso il Marchese (Bill Skarsgard).

L'account Twitter della saga ha ora trollato i fan con un post in cui dichiarava: "Sapevate che JW4 aveva un finale alternativo in cui incontriamo la figlia segreta di John? Eccolo".

John Wick 4 è citazionista: come omaggia il cinema di genere

Il link contenuto nel tweet, tuttavia, non porta alla scena promessa, ma a un divertente montaggio della durata record di 10 ore che mostra il protagonista mentre cade dalle scale. I fan hanno comunque reagito in vari modi e non sono poche le persone che considererebbero un'idea brillante quella di introdurre una possibile figlia di John con cui proseguire il racconto oltre il quarto capitolo.