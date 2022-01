John Leguizamo denuncia il razzismo a Hollywood: "Sono stato alla larga dal sole per poter lavorare"

Nonostante la spinta alla rappresentazione della diversità sullo schermo, Hollywood deve ancora risolvere un bel po' di problemi. A denunciare il razzismo legato al colore della pelle è l'attore di origine latina John Leguizamo che ha svelato di aver evitato sole e abbronzature per poter lavorare.

"C'è il colorismo nella cultura latina che dobbiamo correggere, ma c'è anche il colorismo a Hollywood", ha detto John Leguizamo, denunciando la discriminazione in base al colore della pelle, come riportato da Deadline.

Leguizamo ha continuato: "Se guardate tutti i latinoamericani che hanno avuto successo finora, molti di loro avevano la pelle chiara. Cosa è successo a tutti gli afro latini e alla maggior parte degli indigeni latini? Non trovano ruoli".

L'attore, scrittore e produttore colombiano ha ammesso di aver "beneficiato dalla pelle chiara" e ha persino cercato di proposito di mantenere la sua carnagione più chiara per ottenere ruoli:

"Mi sono tenuto lontano dal sole per poter lavorare. Per anni sono stato così chiaro da poter lavorare".

John Leguizamo ha rivelato, inoltre, di essere stato escluso da un film che ha rifiutato di nominare dopo aver lavorato per una settimana sul set e ha rivelato di essere stato chiamato dal regista il quale gli ha detto che non poteva più averlo nel film dal momento che avevano scelto un'attrice latina e "non potevano avere due persone latine nel film perché poi diventa un film latino".

"Voleva dire che puoi mettere un gettone alla volta", ha detto Leguizamo.

Da quando ha affrontato il tema del razzismo a Hollywood, Leguizamo ammette di aver visto un calo dei suoi follower sui social media:

"Ho ricevuto molti tweet di odio del tipo 'Torna nel tuo paese. Torna in Messico.' Non sono messicano, ma tornerò volentieri in Messico perché è un grande paese. Quando pubblico cose sul mio Facebook, mi dicono 'John era così divertente, ma ora sei noioso.' Denunciare quello che non va ha un costo. Le manifestazioni di odio le ignoro. Sento che se hai ottenuto un certo successo, è tuo dovere restituire. Devi restituire qualcosa".