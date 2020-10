John Leguizamo: "Gli ispanici che votano Trump sono come gli scarafaggi per l'insetticida"

John Leguizamo ha ammesso di essere incredulo riguardo la scelta di alcuni ispanici di sostenere Donald Trump alle imminenti elezioni americane. L'attore ha paragonato questo gruppo di persone a scarafaggi che dimostrano apprezzamento per l'insetticida Raid, rappresentato in questo caso dal candidato repubblicano.

Mancano ormai pochi giorni all'elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti e da settimane sono sempre più le celebrità che si espongono pubblicamente, esprimendo il proprio pensiero riguardo i due candidati alla Casa Bianca, Donald Trump e Joe Biden. Nelle scorse ore, anche l'attore John Leguizamo ha voluto dire la sua, sottolineando la propria incredulità riguardo la scelta di alcuni latinoamericani di sostenere il candidato repubblicano.

"I latinoamericani per i repubblicani sono un po' come gli scarafaggi per gli insetticidi Raid. Bisogna essere realistici" ha detto a Bill Maher l'attore di When They See Us. La sua dichiarazione è giunta in risposta a Maher che ha citato un rapporto secondo cui Trump sta raccogliendo un buon numero di consensi da parte dei giovani uomini latinoamericani a causa del cosiddetto fattore machismo. Ed è a quel punto che Leguizamo ha scosso la testa incredulo. "Mi sembra che ci sia un livello di odio per se stessi o semplicemente una mancanza di cura per il resto dei propri fratelli e sorelle ispanici che sono in gabbia e che sono stati demonizzati da questo presidente. Voglio dire, i crimini d'odio contro gli ispanici sono in aumento. Ben 23 persone sono state uccise a El Paso per il semplice fatto di essere latinoamericane ma questo a loro non interessa quindi sceglieranno questo presidente spaccone? In questo modo dimostrano di odiare ciò che sono e di essere egoisti".

All'inizio della settimana, un rapporto del New York Times ha portato alla luce quello che viene definito "l'appello macho di Donald Trump". A tal proposito, Maher ha detto che, sebbene la maggioranza degli elettori latinoamericani sia a favore dei democratici, "gli uomini ispanici sono una parte piccola ma durevole della base elettiva di Trump. Quei sostenitori lo vedono forte, impenitente ed un simbolo di successo economico".

Geraldo L. Cadava, autore di The Hispanic Republican: The Shaping of an American Political Identity, da Nixon a Trump, ha detto a NBC News che la comunità latina è fedele al movimento conservatore. "Decenni fa, i repubblicani ispanici hanno votato per l'uomo, come Reagan o Bush, non per il partito", ha detto Cadava. "Ora quel copione è cambiato. I repubblicani ispanici sostengono il partito, in cui credono, anche se non amano l'uomo".