A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar, John Leguizamo reputò 'coraggiosi' Patrick Swayze e Wesley Snipes

Intervistato da Entertainment Weekly, John Leguizamo si è soffermato sull'esperienza vissuta nel film del 1995 di Beeban Kidron, A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar, al fianco di Patrick Swayze e Wesley Snipes.

L'attore ha riflettuto sulla scommessa dei due partner di set, entrambi apertamente eterosessuali, che accettarono di interpretare due drag queen nel film.

La scelta audace di Wesley Snipes e Patrick Swayze

"È stato davvero rivoluzionario" sostiene Leguizamo "perché gli uomini eterosessuali non interpretavano quei ruoli. Semplicemente non lo facevano, soprattutto le star del cinema perché potevano rovinare le loro carriere".

Primo piano di John Leguizamo

I due colleghi di John Leguizamo, all'epoca erano molto famosi:"Avevi Wesley Snipes all'apice della sua carriera da attore di film action. Patrick Swayze al massimo della sua popolarità come protagonista di lungometraggi romantici. È stata una scelta coraggiosa e bellissima, una decisione audace da parte di entrambi. E io ero una star emergente, quindi non avevo così tanto da perdere".

L'accoglienza del film e il rapporto con Wesley Snipes e Patrick Swayze

All'epoca dell'uscita, A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar ricevette recensioni contrastanti ma Leguizamo e Swayze anche una candidatura ai Golden Globe.

"Io e Wesley ci trovavamo bene" spiega l'attore "perché siamo persone non bianche, e ci capivamo. Io sono anche un improvvisatore, cosa che Swayze non apprezzava. Mi chiedeva se avrei detto davvero una battuta in un certo modo e io rispondevo che sapeva com'ero, facevo a modo mio e l'avrei detta come avrei voluto".

John Leguizamo in una scena di A Wong Foo, grazie di tutto! Julie Newmar

Il film racconta la storia di tre drag queen di New York che partono per un viaggio verso Los Angeles, ma finiscono per bloccarsi in una cittadina dopo un violento incontro con uno sceriffo locale. Nel cast anche Stockard Channing, Blythe Danner, Arliss Howard, Jason London e Chris Penn.