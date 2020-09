John David Washington: "Vorrei interpretare un supereroe DC o Marvel"

In una recente intervista John David Washington si è detto disponibile ad interpretare un supereroe, non importa se DC o Marvel, l'importante è il regista da cui arriva la proposta e l'approccio al ruolo.

Tenet: John David Washington in una immagine del film

John David Washington si è detto "aperto" ad un possibile ruolo di supereroe da Marvel Studios o DC Films.

Dopo il suo ruolo da protagonista in Tenet, nuova pellicola del regista Christopher Nolan, l'attore ha dichiarato a ComicBook.com che è disposto a unirsi agli universi Marvel o DC, proprio come la co-star di Tenet, Robert Pattinson, che con The Batman è entrato ufficialmente nel mondo DC.

Per quanto riguarda le sue preferenze su un personaggio dei fumetti, l'attore 36enne ed ex giocatore di football professionista rivela: "Ce ne sono così tanti. Credo che sceglierei in base al regista che dobesse chiedermelo e a cosa ci si aspetti dalla mia interpretazione". Quando gli è stato chiesto di nominare un personaggio che spera di interpretare, ha risposto: "Vedremo, voglio restare disponibile e aperto nelle possibilità. Non voglio incasellarmi (in un solo ruolo). Forse ci sono personaggi che non sono stati ancora menzionati o che non sono stati ancora introdotti in nessuno dei film. Mi piacerebbe vedere cosa inventano, se mai me dovessero chiedermelo."

E se Kevin Feige, il boss dei Marvel Studios, lo contattasse per un ruolo da protagonista nel reboot dei Fantastici quattro, Washington non ha dubbi: "Direi, 'Bene, grazie per avermi preso in considerazione, dove devo firmare?'"

Alcune voci di inizio anno affermavano che la Marvel stava considerando proprio Washington per il ruolo principale di Reed Richards dei Fantastici Quattro.

Alex Hyde-White ha interpretato Richards nella versione del 1994 dei Fantastici Quattro, che è stato poi sostituito in un altro reboot con Ioan Gruffudd nel I fantastici quattro e con Miles Teller in Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, il reboot del 2015 diretto da Josh Trank e interpretato da Michael B. Jordan, futura star di Black Panther, nel ruolo della Torcia Umana.