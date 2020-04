John Cena interpreterà X-O Manowar, supereroe dei fumetti Valiant?

John Cena potrebbe aver anticipato un nuovo ruolo in arrivo, per l'esattezza il supereroe dei fumetti Valiant X-O Manowar.

Il wrestler e attore John Cena avrebbe anticipato un nuovo possibile ruolo da supereroe in un enigmatico post su Instagram in cui ha pubblicato le immagini di X-O Manowar, serie a fumetti Valiant, senza aggiungere ulteriori spiegazioni.

Il post pubblicato da John Cena ha infiammato i fan spingendoli a formulare ipotesi sul possibile futuro cinematografico della star. Si tratta di un semplice omaggio a un fumetto che ama o suggerisce uno dei suoi progetti futuri?

Al momento Hollywood sembra interessata a molteplici fumetti di Valiant Comics. Vin Diesel è stato il primo a fare un passo in direzione del Valiant cinematic universe recitando in Bloodshot, storia di un soldato che, dopo un'esperienza di morte apparente, acquista incredibili capacità. Durante la campagna promozionale del film, Vin Diesel ha suggerito che Bloodshot potrebbe fare da capostipite a un nuovo franchise a fumetti ispirato ai supereroi dell'universo Valiant.

Per quanto riguarda X-O Manowar, si tratta di una serie a fumetti incentrata su Aric di Dacia, principe guerriero che è stato rapito da una razza di insettoidi schivi noti come The Vine. A bordo della loro nave, Aric trova un'armatura nota come X-O Manowar che usa per fuggire ritrovandosi poi sulla Terra nel presente dove dovrà combattere a fianco di altri personaggi Valiant.

Presto scopriremo se la storia arriverà al cinema con John Cena come protagonista.

Dovremo invece attendere il 2021 per vedere John Cena nel ruolo del fratello di Vin Diesel in Fast & Furious 9 - The Fast Saga