John Cena dà il suo addio alla WWE: l’ultimo match della star di Peacemaker emoziona i fan

Dopo un lunghissimo tour di addio durato un intero anno, la star del wrestling ha dato il suo addio all'attività agonistica sotto il volto commosso dei propri fan che hanno assistito al suo ultimo incontro

Ieri sera, John Cena ha disputato il suo ultimo incontro in assoluto in WWE durante il Saturday Night's Main Event.

Gunther, che aveva vinto il torneo "The Last Time Is Now" per guadagnarsi la possibilità di affrontare il 17 volte campione WWE, è infine uscito vincitore, una decisione che si è rivelata controversa tra i fan del wrestling professionistico.

Il tour di ritiro durato un anno di Cena è stato indubbiamente altalenante, con molto malcontento legato alla sua eliminazione alla Royal Rumble per mano di Jey Uso e alle conseguenze di un turn heel per il resto indimenticabile. Ci sono stati comunque molti momenti positivi, tra cui la vittoria del titolo Intercontinentale (che ha finalmente reso Cena un Grand Slam Champion) e incontri straordinari con CM Punk, Randy Orton e AJ Styles.

John Cena e il passaggio di testimone alla nuova generazione di wrestler

La star di Peacemaker ha offerto una prestazione eccezionale contro Gunther. Nei momenti finali del match, ha tentato ripetutamente di liberarsi dalla micidiale sleeper hold tipica dell'austriaco.

Nonostante abbia sempre predicato "Never Give Up", Cena sapeva che il suo momento era arrivato e, sorridendo, ha accettato che la sua carriera fosse giunta al termine cedendo per sottomissione.

Come già riportato, molti fan hanno espresso rabbia per la sconfitta di Cena. Tuttavia, dal punto di vista narrativo, quel sorriso è stato un momento bellissimo: la presa di coscienza che quello era il momento giusto per passare il testimone alla nuova generazione.

I saluti finali e l'addio alla WWE

Dopo l'incontro, il World Heavyweight Champion CM Punk e l'Undisputed WWE Champion Cody Rhodes hanno presentato a Cena i rispettivi titoli, prima che venisse mostrato un video celebrativo che ripercorreva la sua incredibile carriera lunga oltre due decenni.

Lasciando sul ring le sue fasce e le scarpe, Cena ha fatto la sua uscita salutando un'ultima volta e rivolgendosi ai fan: "È stato un piacere servirvi tutti in tutti questi anni. Grazie". Il Chief Content Officer della WWE, Paul "Triple H" Levesque, è stato pesantemente fischiato dai fan presenti per aver deciso di far perdere a Cena il suo ultimo match.