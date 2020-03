Bloodshot: i primi 9 minuti del film con Vin Diesel sono on line

Sony Pictures ha diffuso in rete i primi 9 minuti di Bloodshot, pellicola action con Vin Diesel disponibile in home video.

Per celebrare l'uscita anticipata in digitale di Bloodshot, Sony Pictures ha diffuso in rete i primi nove minuti del film con Vin Diesel. L'action adrenalinico è uscito nei cinema poco prima della chiusura delle sale a causa della pandemia di Coronavirus così Sony ha deciso di accelerare l'uscita in home video per tutti coloro che sono confinati nelle proprie case.

Tratto dall'omonimo fumetto pubblicato da Valiant Entertainment, al centro della storia di Bloodshot c'è Ray Garrison, un uomo che viene ucciso e riportato in vita con degli "aggiornamenti" tecnologici grazie alla Rising Spirit Technologies che inserisce nel suo corpo miliardi di nanobot. Il protagonista diventa quindi il soldato perfetto potendo guarire rapidamente dalle ferite, avendo la capacità di cambiare forma e interagire con la tecnologia. Ray/Bloodshot soffre però di amnesia e fatica a riconnettersi con chi era prima del cambiamento, dovendo inoltre imparare a gestire la sua nuova "natura" di arma grazie all'aiuto di un gruppo di combattenti che hanno subito la stessa procedura.

Dave Wilson, che ha un passato da realizzatore di videogame del calibro di Halo 2, Mass Effect 2 e BioShock, è il regista di Bloodshot, la sceneggiatura è invece firmata da Eric Heisserer, autore di Arrival. Nel cast, oltre a Vin Diesel, anche Toby Kebbell, Sam Heughan, Eiza González, Talulah Riley, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Lamorne Morris, Guy Pearce e Alex Hernandez.